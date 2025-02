Francúzska štátna banka Bpifrance vloží do rozvoja AI 10 miliárd eur

Paríž 7. februára (TASR) - Francúzska štátna investičná banka Bpifrance vloží do roku 2029 približne 10 miliárd eur do projektov súvisiacich s umelou inteligenciou (AI). Banka v piatok oznámila, že bude priamo investovať do začínajúcich podnikov, ktoré vyvíjajú modely AI, súvisiacej infraštruktúry a hardvéru, ako aj do fondov podporujúcich toto odvetvie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Oznámenie nasleduje niekoľko týždňov po tom, ako administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa načrtla plán investícií do infraštruktúry AI vo výške 500 miliárd dolárov (482,63 miliardy eur), ktorú by malo zabezpečiť konzorcium pod vedením spoločností OpenAI a SoftBank. Ďalšie veľké spoločnosti v USA, ako napríklad Facebook, Amazon a Google, medzitým oznámili vlastné plány rozvoja AI v hodnote desiatok miliárd USD.



Bpifrance vo svojom vyhlásení uviedla, že odvetvie AI sa rozvíja v "kontexte zrýchlenia globálnej konkurencie s rastúcim počtom oznámených investícií". Druhá najväčšia ekonomika eurozóny sa môže podľa štátnej banky pochváliť "veľmi dynamickým ekosystémom startupov s mnohými perspektívnymi spoločnosťami", ktoré by mohli "posilniť pozíciu, suverenitu a konkurencieschopnosť Francúzska".



(1 EUR = 1,036 USD)