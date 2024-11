Francúzska vláda je pripravená na ústupky, aby presadila rozpočet

Paríž 28. novembra (TASR) - Francúzska vláda je pripravená ponúknuť parlamentu ústupky, aby presadila rozpočet. Uviedol to vo štvrtok minister hospodárstva a financií Antoine Armand, podľa ktorého patová situácia v politike spôsobuje turbulencie na trhu a hrozí tiež zosadením vlády premiéra Michela Barniera. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Akékoľvek rozdiely v hodnotách máme, dnes čelíme mimoriadne vážnej situácii pre krajinu. Sme, samozrejme, pripravení urobiť ústupky," povedal Armand pre televíznu stanicu BFMTV.



Od nástupu Barniera na čelo menšinovej vlády v septembri, po júnových predčasných voľbách, sa politické napätie stupňuje s blížiacim sa schvaľovaním rozpočtu v parlamente.



Opozícia na všetkých stranách spektra odsúdila rozpočet, čo prinútilo Barniera, aby sa začal oháňať článkom 49.3 ústavy, ktorý umožňuje vláde presadiť túto legislatívu bez hlasovania v parlamente.



Všeobecne sa očakáva, že Barnier by túto taktiku mohol použiť v Národnom zhromaždení už v pondelok (2. 12.), ale zároveň by to umožnilo opozícii vysloviť nedôveru vláde v priebehu niekoľkých dní.



Krajne pravicové Národné zhromaždenie Marine Le Penovej (RN) varovalo, že je pripravené spojiť sa s ľavicovým blokom v parlamente a nájsť dostatok hlasov na zvrhnutie vlády.



Medzi ústupkami, ktoré naznačil Armand, je zrušenie návrhu na zvýšenie dane z elektriny, ktoré RN považuje za "neprijateľné". Armand opozícii odkázal, že aj keď "nemáme nič spoločné, neznamená to, že uvrhneme krajinu do rozpočtovej a finančnej neistoty".



Situáciu komplikuje tiež ústavné pravidlo vo Francúzsku, podľa ktorého medzi voľbami musí byť jednoročná prestávka. To znamená, že prezident Emmanuel Macron nemôže do leta vypísať nové voľby, aby sa vyriešila politická kríza.



Ozvali sa aj výzvy, aby Macron, ktorého funkčné obdobie sa končí v roku 2027, odstúpil a prevzal zodpovednosť za chaos, čo prezident výslovne vylúčil.