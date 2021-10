Francúzska vláda očakáva rast ekonomiky na úrovni vyše 6 %

Paríž 12. októbra (TASR) - Francúzska vláda predpokladá, že ekonomika vzrastie v tomto roku o viac než 6 %. Uviedol to francúzsky minister financií Bruno Le Maire s tým, že v závere roka by sa Francúzsko malo vrátiť na predkrízovú úroveň ekonomickej aktivity.



Ako Le Maire uviedol v pondelok (11. 10.) na pôde Národného zhromaždenia, vláda sa rozhodla upraviť svoju ekonomickú prognózu z pôvodnej úrovne 6 % o 0,25 percentuálneho bodu nahor. "Rast je vysoký a dynamický, takže budeme revidovať odhad zo 6 na 6,25 %. V decembri sa vrátime na predkrízovú úroveň (ekonomickej aktivity)," dodal.



Vláda sa tak novou prognózou dostala do súladu s odhadmi francúzskeho štatistického úradu INSEE a priblížila sa k prognóze centrálnej banky a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Organizácia v septembri zverejnila odhad, že francúzska ekonomika by mala tento rok zaznamenať rast na úrovni 6,3 %, a rovnaké tempo rastu ako OECD očakáva aj francúzska centrálna banka.