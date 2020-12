Francúzska vláda plánuje poskytnúť Air France 4-5 miliárd eur

Paríž 7. decembra (TASR) - Francúzska vláda plánuje na jar budúceho roka vložiť do leteckej spoločnosti Air France ďalšie miliardy eur a zároveň svoj podiel v aerolíniách zvýšiť takmer na 30 %. Informovala o tom v pondelok rozhlasová stanica RTL, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters.



Podľa informácií RTL uvažuje francúzska vláda o vložení 4 až 5 miliárd eur do leteckej spoločnosti a zvýšení svojho podielu v nej na dvojnásobok. V súčasnosti kontroluje v aerolíniách 14-percentný podiel.



Vláda už minulý mesiac uviedla, že v prípade potreby bude pokračovať v podpore francúzsko-holandskej leteckej spoločnosti Air France-KLM. Oznámila to po tom, ako sa objavili informácie, že spoločnosť diskutuje o možnosti získať od svojich dvoch vládnych akcionárov a ďalších investorov približne 6 miliárd eur.



Air France-KLM získala tento rok štátnu pomoc od francúzskej a holandskej vlády vo výške 10,4 miliardy eur. Záchranný balík by mal leteckej spoločnosti pomôcť zvládnuť dôsledky pandémie nového koronavírusu, ktorá viedla k prepadu cestovného ruchu, a tým aj leteckej dopravy.