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Francúzska vláda po horúčavách podporí agrosektor vyše miliardou eur
Francúzsko, najväčší poľnohospodársky producent Európskej únie, pritom aj počas septembra očakáva ďalšiu vlnu horúčav.
Autor TASR
Brusel 4. septembra (TASR) - Francúzska vláda oznámila v piatok, že poskytne pomoc pre poľnohospodárov vo výške viac ako jednej miliardy eur po tom, čo tohoročné vlny horúčav a sucho spôsobili rozsiahle škody na úrode, pastvinách a zásobách vody. Na správu tlačovej agentúry Reuters upozornil spravodajca TASR.
Podpora prichádza v čase, keď francúzska vláda pracuje na „politicky nebezpečnom“ rozpočte na budúci rok, keďže Paríž sa snaží udržať deficit štátnych výdavkov pod kontrolou pred prezidentskými voľbami v roku 2027.
„Miliarda eur je vzhľadom na súčasný rozpočtový kontext významné úsilie,“ povedala novinárom francúzska ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová. Podľa jej slov približne polovica z celkového balíka, 520 miliónov eur, sa použije na poskytnutie rýchlych platieb poľnohospodárom po škodách spôsobených nepriazňou počasia.
Plán pomoci zahŕňa aj vytvorenie fondu obnovy, ktorý pomôže poľnohospodárom nakupovať semená, rastliny a krmivo pre zvieratá po tom, čo sucho vysušilo poľnohospodársku pôdu. Medzi ďalšie opatrenia patria oslobodenia od dane z pozemkov, pomoc na platby sociálneho zabezpečenia a dotácie na palivá.
Hlavný francúzsky zväz poľnohospodárov - Národné združenie odborárov v poľnohospodárstve (FNSEA) - tvrdí, že straty v poľnohospodárskej produkcii za toto leto presiahnu 10 miliárd eur, pričom odhady už teraz presahujú škody okolo päť miliárd eur pre sektor hospodárskych zvierat aj plodín.
Francúzsko, najväčší poľnohospodársky producent Európskej únie, pritom aj počas septembra očakáva ďalšiu vlnu horúčav. Ministerstvo hospodárstva a financií v stredu (2. 9.) odhadlo, že vlny horúčav a sucho, ktoré tento rok zasiahli Francúzsko, znížia hrubý domáci produkt o 0,1 percentuálneho bodu, najmä v dôsledku poklesu poľnohospodárskej produkcie.
Výpočty špecialistov z ministerstva hospodárstva a financií ukazujú, že vlny horúčav a pretrvávajúce sucho by mali viesť k 8-percentnému poklesu francúzskej poľnohospodárskej produkcie, čo je približne polovica poklesu zaznamenaného počas historickej vlny horúčav v roku 2003. V tom čase klesla pridaná hodnota poľnohospodárstva približne o 15 %.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Podpora prichádza v čase, keď francúzska vláda pracuje na „politicky nebezpečnom“ rozpočte na budúci rok, keďže Paríž sa snaží udržať deficit štátnych výdavkov pod kontrolou pred prezidentskými voľbami v roku 2027.
„Miliarda eur je vzhľadom na súčasný rozpočtový kontext významné úsilie,“ povedala novinárom francúzska ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová. Podľa jej slov približne polovica z celkového balíka, 520 miliónov eur, sa použije na poskytnutie rýchlych platieb poľnohospodárom po škodách spôsobených nepriazňou počasia.
Plán pomoci zahŕňa aj vytvorenie fondu obnovy, ktorý pomôže poľnohospodárom nakupovať semená, rastliny a krmivo pre zvieratá po tom, čo sucho vysušilo poľnohospodársku pôdu. Medzi ďalšie opatrenia patria oslobodenia od dane z pozemkov, pomoc na platby sociálneho zabezpečenia a dotácie na palivá.
Hlavný francúzsky zväz poľnohospodárov - Národné združenie odborárov v poľnohospodárstve (FNSEA) - tvrdí, že straty v poľnohospodárskej produkcii za toto leto presiahnu 10 miliárd eur, pričom odhady už teraz presahujú škody okolo päť miliárd eur pre sektor hospodárskych zvierat aj plodín.
Francúzsko, najväčší poľnohospodársky producent Európskej únie, pritom aj počas septembra očakáva ďalšiu vlnu horúčav. Ministerstvo hospodárstva a financií v stredu (2. 9.) odhadlo, že vlny horúčav a sucho, ktoré tento rok zasiahli Francúzsko, znížia hrubý domáci produkt o 0,1 percentuálneho bodu, najmä v dôsledku poklesu poľnohospodárskej produkcie.
Výpočty špecialistov z ministerstva hospodárstva a financií ukazujú, že vlny horúčav a pretrvávajúce sucho by mali viesť k 8-percentnému poklesu francúzskej poľnohospodárskej produkcie, čo je približne polovica poklesu zaznamenaného počas historickej vlny horúčav v roku 2003. V tom čase klesla pridaná hodnota poľnohospodárstva približne o 15 %.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)