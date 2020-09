Francúzska vláda podporí ekonomiku balíkom v objeme 100 mld. eur

Paríž 3. septembra (TASR) - Francúzska vláda zverejnila plán na podporu ekonomiky, ktorá v dôsledku koronakrízy zaznamenala v 2. kvartáli medziročný prepad takmer o pätinu. Detaily dvojročného plánu v celkovom objeme 100 miliárd eur oznámil vo štvrtok francúzsky premiér Jean Castex.



Predseda vlády uviedol, že táto suma je nevyhnutná, aby sa francúzska ekonomika dostala z ťažkých dôsledkov koronakrízy. "Uzatvorenie ekonomiky od 17. marca do 11. mája prinieslo zo zdravotného hľadiska jednoznačne pozitíva, na druhej strane viedlo k paralyzovaniu celých oblastí ekonomiky a nepochybne k najhoršej recesii od roku 1929," citovala Castexa agentúra DPA.



Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska klesol v 2. kvartáli tohto roka medzikvartálne o 13,8 % a medziročne o 19 %. Za celý rok 2020 by podľa posledných odhadov mala ekonomika klesnúť o 11 %.



Približne 35 miliárd eur by malo smerovať do podpory domáceho priemyslu. Plán zahrnuje aj zníženie daní, z čoho budú profitovať najmä malé podniky. Ďalších zhruba 30 miliárd je určených na podporu zelenej energie.



Ministerka životného prostredia Barbara Pompiliová uviedla, že plán "predstavuje obrovský krok smerom k zmene v environmentálnej politike Francúzska". Približne 11 miliárd eur je určených pre dopravu, pričom viac než polovica z tejto sumy pôjde podľa ministerky na železničnú dopravu. Zhruba 9 miliárd eur chce vláda použiť na podporu firiem, aby upravili svoje aktivity na ekologickejší model. Takmer 7 miliárd eur plánuje vyčleniť na zvýšenie energetickej efektívnosti budov.



Ďalšie miliardy sú určené na podporu pracovného trhu. Súčasťou sú aj programy za 6,5 miliardy eur na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí.



Castex dodal, že plán podpory bude vláda financovať prostredníctvom dlhopisov a financiami získanými z Európskej únie, nie prostredníctvom zvyšovania daní. "Dane sa zvyšovať nebudú," prisľúbil premiér. Ako uviedol, "takýto krok by oslabil ekonomický rast a vyslal negatívny signál firmám aj spotrebiteľom".