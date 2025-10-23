< sekcia Ekonomika
Francúzska vláda pozastavuje dôchodkovú reformu v návrhu rozpočtu
Autor TASR
Paríž 23. októbra (TASR) - Francúzska vláda sa vo štvrtok rozhodla odložiť zavedenie kontroverznej dôchodkovej reformy z roku 2023. Ale jej snaha získať potrebné financie zvýšením poplatkov v rámci súkromného zdravotného poistenia a zmrazením dôchodkov vyvolala kritiku. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Toto opatrenie prichádza v čase, keď sa Francúzsko nachádza v slepej uličke odkedy prezident Emmanuel Macron minulý rok vyzval na predčasné parlamentné voľby. Dúfal, že upevnia jeho moc, no namiesto toho jeho centristický blok stratil parlamentnú väčšinu.
Premiér Sébastien Lecornu začiatkom tohto mesiaca sľúbil odloženie nepopulárnej dôchodkovej reformy, ktorá zahŕňa zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov, v snahe prežiť hlasovanie o dôvere v parlamente.
Lecornu urobil ústupok po šialenom týždni, keď najskôr rezignoval a potom bol znovu vymenovaný do funkcie. Dolná komora predtým zvrhla jeho dvoch predchodcov práve pre opatrenia na znižovanie nákladov.
Lecornuov kabinet vo štvrtok v tzv. „opravnom liste“ odložil nový vek odchodu do dôchodku a revidovaný plán dôchodkových príspevkov na január 2028, po skončení druhého Macronovho funkčného obdobia.
Toto opatrenie je súčasťou návrhu úsporného rozpočtu na budúci rok, o ktorom ešte musí diskutovať parlament.
Vláda uviedla, že odloženie reformy bude v roku 2026 stáť 100 miliónov eur a v roku 2027 1,4 miliardy eur. Na pokrytie týchto nákladov plánovala zvýšiť poplatky za súkromné zdravotné poistenie a zmraziť dôchodky v závislosti od životných nákladov.
Vo Francúzsku tí, ktorí si to môžu dovoliť, uzatvárajú súkromné zdravotné poistenie okrem verejného poistenia, aby pokryli akýkoľvek rozdiel v nákladoch na zdravotnú starostlivosť.
Odbory boli zase pobúrené s tým, že dôchodcovia by stratili kúpnu silu.
Predchádzajúca vláda v roku 2023 pretlačila dôchodkovú reformu parlamentom bez hlasovania, pričom na to využila kontroverznú ústavnú právomoc, čo vyvolalo mesiace trvajúce protesty.
Lecornu sľúbil, že túto právomoc nevyužije na presadenie žiadneho návrhu zákona a pred hlasovaním predloží všetky návrhy zákonodarcov na riadnu diskusiu.
