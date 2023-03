Francúzska vláda sa dohodla s maloobchodmi na strope na ceny potravín

Paríž 6. marca (TASR) - Francúzska vláda v pondelok oznámila, že uzavrela dohodu s veľkými maloobchodníkmi o cenovom strope pre mnohé potraviny v snahe zmierniť tlak inflácie na domácnosti. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Maloobchodné skupiny do júna znížia ceny širokej škály potravín "na najnižšiu možnú úroveň", pričom výber bol ponechaný na ich uváženie. Vyhlásil to minister financií Bruno Le Maire.



Nasledujúci štvrťrok - apríl až jún, sa tak stane "protiinflačným štvrťrokom", povedal novinárom po stretnutí s lídrami maloobchodu.



Maloobchodníci vo Francúzsku súhlasili, že budú znášať náklady na túto iniciatívu, ktoré sa podľa ministra odhadujú na niekoľko stoviek miliónov eur.



Medziročné tempo rastu cien potravín v krajine dosiahlo vo februári 2023 podľa štatistického úradu INSEE 14,5 %.



Na rokovaniach o pomoci domácnostiam sa zúčastnila väčšina veľkých predajcov potravín vo Francúzsku, hoci líder na tamojšom trhu E.Leclerc sa k nim nepripojil.



"Radšej by som bol celkovo lacnejší," skonštatoval generálny riaditeľ reťazca Michel-Édouard Leclerc. "Nečakal som na verejné stretnutie, aby som znížil ceny," povedal pre kanál CNews a dodal, že dohoda môže "vyvolávať dojem, že maloobchodníci si to vynahradia tým, že si budú účtovať viac za iné produkty."



Niektoré spotrebiteľské združenia vo Francúzsku hodnotia tiež skepticky vládnu "protiinflačnú" iniciatívu, ktorá prichádza v predvečer ďalšieho masového protestu proti plánom na reformu francúzskeho dôchodkového systému.



"Bez akýchkoľvek pevných pravidiel o cenách môže byť tzv. znížená cena v skutočnosti len obvyklá cena," povedal agentúre AFP Olivier Andrault zo spotrebiteľského združenia UFC-Que Choisir.



Le Maire však uviedol, že vybrané produkty budú musieť byť označené logom "protiinflačný štvrťrok" a farbami francúzskej vlajky. Budú sa vykonávať tiež náhodné kontroly, aby sa zabezpečilo, že maloobchodníci nebudú tlačiť na svojich dodávateľov a vynahrádzať si tak výpadok príjmov, poznamenal.



Le Maire dodal, že vláda začne v najbližších mesiacoch testovať systém "potravinových šekov" pre rodiny s nízkymi príjmami.