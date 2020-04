Francúzsko sprísni pravidlá pre neeurópske investície do firiem

Paríž 29. apríla (TASR) - Francúzska vláda pritvrdí obmedzenia pre neeurópske investície do francúzskych firiem. Uviedol to v stredu minister financií Bruno Le Maire. Cieľom je limitovať vplyv zahraničných spoločností v strategických sektoroch a technológiách.



V rámci súčasných pravidiel investori z neeurópskych krajín môžu získať vo francúzskych firmách bez predchádzajúceho súhlasu francúzskej vlády až 25-percentný podiel. Táto hranica pritom platí iba krátko, keďže Francúzsko na začiatku roka znížilo túto hranicu z pôvodných 33 %.



Nové pravidlá by mali hranicu, pri ktorej vláda bude preverovať plánované akvizície v citlivých sektoroch a technológiách zo strany neeurópskych investorov, znížiť na 10 %. Ako dodal Bruno Le Maire, k zníženiu hranice pri veľkých firmách by malo dôjsť do konca roka.



"V súčasnom období krízy sú niektoré spoločnosti veľmi citlivé, niektoré technológie nestabilné a hrozí, že by ich zahraniční investori mohli prevziať za veľmi nízku cenu. Nedovolím, aby k niečomu takému došlo," povedal Le Maire pre televíznu stanicu LCI.



Minister zároveň dodal, že rozšíri aj zoznam sektorov, ktoré si budú vyžadovať súhlas vlády. Na tento zoznam plánuje francúzska vláda najnovšie zaradiť aj biotechnologické spoločnosti.