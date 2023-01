Francúzska vláda stojí za kontroverznými plánmi dôchodkovej reformy

Paríž 23. januára (TASR) - Francúzska vláda sa drží svojej kontroverznej dôchodkovej reformy. A plánuje zvýšiť všeobecný vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov aj napriek masovým protestom v uplynulom týždni. Nezvyšovanie veku odchodu do dôchodku by znamenalo rozlúčku s finančne vyrovnaným dôchodkovým systémom, čo by bolo nezodpovedné voči budúcim generáciám. Vyhlásil to v pondelok minister práce Olivier Dussopt. TASR správu prevzala z DPA.



Ostatné reformy by sa však podľa neho ešte mohli zmeniť v rámci parlamentnej debaty vo februári. Minister to povedal po tom, ako predstavil znenie zákona na pondelkovom rokovaní vlády. Počíta aj so zvýšením minimálneho dôchodku na 1200 eur mesačne.



Reforma by mala slúžiť aj na odstránenie znevýhodnení v existujúcom dôchodkovom systéme, uviedol po rokovaní kabinetu minister pre štátnu službu Stanislas Guerini.



Z 18 miliárd eur ušetrených vďaka reforme do roku 2030 by sa podľa neho malo použiť 6 miliárd eur na nápravu nespravodlivosti.



Vláda chce tiež zabezpečiť, aby boli starší pracovníci zamestnávaní vo väčšej miere ako doteraz. Firmy budú mať od konca roka povinnosť hlásiť počet svojich starších pracovníkov.



Mnohí ľudia vo Francúzsku však aj podľa súčasných pravidiel odchádzajú do dôchodku neskôr, ako je oficiálny vek 62 rokov, pretože neplatili do systému dostatočne dlho na to, aby získali plný dôchodok.



Minulý týždeň vo štvrtok (19. 1.) protestovalo proti reforme vo Francúzsku asi 1,1 milióna ľudí. A v sobotu (21. 1.) vyšli v Paríži do ulíc ďalšie tisíce ľudí.