Francúzska vláda odhaduje krízový balík na 100 miliárd eur

Paríž 9. apríla (TASR) - Francúzska vláda vo štvrtok viac ako zdvojnásobila očakávaný odhad nákladov na podporu ekonomiky v boji s dôsledkami pandémie nového koronavírusu. Kabinet v Paríži totiž očakáva, že sa ekonomika prepadne do najhoršej recesie od druhej svetovej vojny. Rozpočtový deficit a štátny dlh však pre nárast výdavkov dosiahnu novú rekordnú úroveň.



Minister financií Bruno Le Maire pre noviny Les Echos povedal, že vláda odhaduje krízový balík na 100 miliárd eur. To je viac ako 4 % hrubého domáceho produktu (HDP) a tiež viac ako 45 miliárd eur, s ktorými kabinet počítal pred menej ako mesiacom.



„Tieto čísla sa ešte môžu zmeniť, pretože hospodárska situácia a potreba podpory firiem sa rýchlo menia,“ povedal Le Maire a dodal, že vláda robí všetko, čo je v jej silách, aby zachránila firmy.



Kabinet na budúci týždeň zverejní druhú aktualizáciu rozpočtu na rok 2020. Le Maire predpovedá, že francúzska ekonomika v roku 2020 klesne o 6 %, najviac od roku 1945.



Francúzsko zaviedlo celonárodnú blokádu 17. marca, aby obmedzilo šírenie vírusu. To viedlo k prudkému spomaleniu hospodárskej aktivity. A zároveň sa zvýšili vládne výdavky na boj s krízou. V dôsledku toho Francúzsko očakáva deficit v rozpočte na úrovni 7,6 % HDP, uviedol minister pre rozpočet Gérald Darmanin. A štátny dlh pravdepodobne dosiahne 112 % HDP.



Firmy vo Francúzsko vo veľkom využívajú ponuku na odklad daní a poplatkov zo mzdy, ktoré predstavujú najväčší kus krízového balíka. A využívajú tiež štátom dotovaný program spolufinancovania miezd ich zamestnancov.