Francúzska vláda vyzvala Air France, aby sa vyhli nútenému prepúšťaniu

Paríž 3. júla (TASR) - Francúzska vláda v piatok vyzvala spoločnosť Air France, aby sa vyhla nútenému prepúšťaniu. Aerolínie sa totiž chystajú oznámiť zníženie počtu pracovných miest približne o 7500, aby zvládli kolaps leteckej dopravy v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Vedenie francúzskej leteckej spoločnosti, ktorá je súčasťou skupiny Air France-KLM, sa má v piatok v Paríži stretnúť s odborovými zväzmi, aby ich podrobne informovalo o plánoch prepúšťania. Tie sa dotknú zhruba 15 % všetkých zamestnancov vrátane pilotov, palubných sprievodcov a pozemného personálu.



Najmenej polovica zo zrušených pracovných miest budú pravdepodobne dobrovoľné odchody a dôchodkové plány. Uviedli to zdroje oboznámené so záležitosťou. A zhruba 1000 pracovných miest bude zrušených v dcérskej leteckej spoločnosti HOP!.



Vyhliadky na možné nútené prepúšťanie však vyvolali znepokojenie medzi zamestnancami aj vo vláde, ktorá poskytla spoločnosti Air France 7 miliárd eur, aby jej pomohla prežiť pandémiu.



"Úspešná reorganizácia práce je taká, pri ktorej nedochádza k núteným odchodom," uviedla v piatok pre Sud Radio štátna tajomníčka ministerstva hospodárstva Agnes Pannier-Runacherová.



Vyhlásila tiež, že vládny balík pomoci pre leteckú spoločnosť, ktorý zahŕňal štátom garantované pôžičky, bol oprávnený, pretože dopravca balansoval nad priepasťou. Ale zároveň vyzvala manažérov spoločnosti Air France, aby zodpovedne vykonávali redukciu miest.



Generálny riaditeľ skupiny Ben Smith, ktorý prišiel do Air France-KLM v roku 2018 zo spoločnosti Air Canada, sa snažil znížiť náklady, zlepšiť pracovné vzťahy a prekonať spory o riadenie spoločnosti medzi Francúzskom a Holandskom. Obe krajiny totiž vlastnia takmer 14-pecentný podiel vo francúzsko-holandskej leteckej skupine.