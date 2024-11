Francúzska vláda zmierni plán na zvýšenie daní pre zamestnávateľov

Paríž 12. novembra (TASR) - Francúzska vláda plánuje znížiť rozsah navrhovaného zvýšenia daní pre zamestnávateľov, keďže sa snaží zachovať propodnikateľskú politiku a zároveň zaplátať diery vo verejných financiách. Uviedol to v utorok minister pre rozpočet Laurent Saint-Martin pre televíziu France 2. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Návrh zákona o rozpočte na rok 2025 počíta so zvýšením daní a zavedením škrtov vo výške 60 miliárd eur na redukciu deficitu. Očakávalo sa, že zmeny odvodov, ktoré platia zamestnávatelia, prispejú k tomuto úsiliu sumou približne 4 miliardy eur.



Saint-Martin uviedol, že vláda rokuje so spojencami v parlamente o úprave plánu v najbližších dňoch.



"Politika na strane ponuky, konkurencieschopnosť francúzskych firiem a atraktívnosť našej krajiny musia byť zachované," povedal Saint-Martin pre televíziu France 2. "Pracujeme na kompromise, aby sme mali menej ťažkú ruku," dodal.



Minister pre rozpočet potvrdil, že vláda zmení aj plán úspor vo výške 3,8 miliardy eur tým, že odloží indexáciu dôchodkov voči inflácii.



Saint-Martin dodal, že kroky na ochranu najmenej majetných dôchodcov znížia vplyv opatrenia na približne 3 miliardy eur.