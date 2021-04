Francúzska vláda zvýši podiel v Air France-KLM

Paríž 6. apríla (TASR) - Francúzsko prispeje na rekapitalizáciu Air France-KLM 4 miliardami eur, výmenou za to však vláda zvýši svoj podiel v skupine približne na 30 %. Uviedol to v utorok francúzsky minister financií Bruno Le Maire po tom, ako plán pomoci schválil aj Brusel. Francúzska vláda sa tak stane najväčším akcionárom leteckej spoločnosti.



Súčasťou plánu pomoci aerolíniám je konverzia úveru vo výške 3 miliárd eur, ktorý francúzska vláda poskytla už minulý rok, na akcie. Okrem toho ďalšou 1 miliardou eur prispeje k plánovanej emisii akcií, uviedla agentúra Reuters. Podiel Francúzska v Air France-KLM, ktorý v súčasnosti predstavuje 14,3 %, tak Paríž zvýši zhruba na dvojnásobok a v spoločnosti bude kontrolovať takmer 30-percentný podiel.



"Francúzsko sa vďaka tomu stane najväčším akcionárom," uviedol pre rozhlasovú stanicu France Inter Le Maire. Ako dodal, je to "záväzok štátu" voči Air France a domácim zamestnancom.



Okrem zvýšenia podielu štátu v leteckej spoločnosti sa aerolínie Air France vzdajú 18 vzletových a pristávacích pozícií na letisku Paríž-Orly. To predstavuje približne 4 % z ich súčasného portfólia pozícií na letisku, výrazne menej, než pôvodne žiadala Európska komisia.



Holandsko sa na rekapitalizácii Air France-KLM podieľať neplánuje, informovala letecká spoločnosť. Je tak možné, že súčasný podiel holandskej vlády v aerolíniách sa vydaním nových akcií zredukuje. Holandská vláda v súčasnosti vlastní v Air France-KLM 14-percentný podiel.