Francúzska vláda zvýšila odhad nákladov na podporu ekonomiky

Paríž 15 apríla (TASR) - Francúzska vláda zvýšila odhad očakávaných nákladov na svoje opatrenia na podporu hospodárstva v boji s pandémiou nového koronavírusu na 110 miliárd eur. Uviedol to v stredu minister financií Bruno Le Maire pre rozhlasovú stanicu RTL.



Vláda pritom pred mesiacom odhadovala, že dá na podporu hospodárstva 45 miliárd eur. Minulý týždeň už však Le Maire avizoval, že to bude viac ako 100 miliárd eur, keďže francúzska ekonomika mieri do najhlbšej recesie od druhej svetovej vojny.



Minister dodal, že balík zahŕňa 20 miliárd eur na pomoc veľkým spoločnostiam, pričom vláda ponúkne podporu aj leteckej spoločnosti Air France KLM v najbližších dňoch.