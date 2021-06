Francúzske úrady obvinili Renault z podvodu v emisnej kauze

Paríž 8. júna (TASR) - Úrady vo Francúzsku obvinili automobilku Renault z podvodu v súvislosti s vyšetrovaním manipulácie emisných testov pri naftových autách. Potvrdila to v utorok automobilka, dodala však, že sa žiadnych nelegálnych aktivít nedopustila.



"Renault odmieta, že by sa dopustil akýchkoľvek nezákonných aktivít a v jeho autách sa nenachádza nelegálny softvér na manipulovanie emisných testov," citovala automobilku agentúra AFP. Firma dodala, že sa vždy riadila francúzskymi a európskymi predpismi. Zopakovala tak to, čo tvrdí už od začatia vyšetrovania v roku 2017.



Renault uviedol, že v rámci vyšetrovania musí zložiť zálohu v hodnote 20 miliónov eur. Okrem toho bude musieť poskytnúť bankové záruky v hodnote 60 miliónov eur na krytie prípadných kompenzácií. Informovala o tom agentúra Reuters.



Vyšetrovanie Renaultu spustili vo Francúzsku v roku 2017 v reakcii na škandál nemeckej automobilky Volkswagen, ktorý vypukol v septembri 2015. Vtedy Americký úrad na ochranu životného prostredia oznámil, že Volkswagen do státisícov naftových áut v USA nainštaloval softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Nemecká spoločnosť neskôr priznala, že vo svete jazdí približne 11 miliónov áut s nelegálnym softvérom, z toho zhruba 8,5 milióna v Európe. Škandál stál Volkswagen už viac než 32 miliárd eur.