Francúzske vinice poškodili mrazy, produkcia vína môže byť nižšia

Paríž 15. mája (TASR) - Škody, ktoré tento mesiac napáchali mrazy vo francúzskych viniciach, by mohli znížiť produkciu vína v krajine takmer o tretinu v porovnaní s minulými rokmi. Uviedol to tento týždeň poľnohospodársky úrad FranceAgriMer s odvolaním sa na prvé odhady producentov.



Odhad strát bude spresnený po tom, keď sa jasnejšie ukáže vplyv mrazu na vinice v nadchádzajúcich týždňoch. Podľa predbežných výpočtov bude produkcia vína nižšia približne o 15 miliónov hektolitrov. To by znamenalo, že v tohoročná produkcia vína vo Francúzsku môže byť o 28 % až 32 % pod priemerom za uplynulé roky, povedal novinárom Ygor Gibelind z FranceAgriMer.



Hektoliter je ekvivalent 100 litrov, čo predstavuje približne 133 štandardných fliaš na víno.



Podľa Gibelinda bol tohoročný mráz výnimočný jednak preto, lebo zasiahol rozsiahle územia, a tiež preto, lebo postihol aj južné regióny. Dodal, že škody ešte zhoršilo teplé počasie, ktoré predchádzalo mrazom a urýchlilo rast viniča.



K najpostihnutejším vinárskym oblastiam patria Burgundsko s priemernými odhadovanými stratami vo výške zhruba 50 %. Nasledujú Languedoc so 40 % a Akvitánsko, ktoré zahŕňa Bordeaux, približne s 30 %, dodal Gibelind.



Silné mrazy pritom nepoškodili len vinice. Veľké škody utrpeli aj ovocné sady a polia s cukrovou repou.



Francúzska vláda sa zaviazala, že poskytne poľnohospodárstvu pomoc vo výške približne 1 miliardy eur vrátane toho, že umožní aj výrobcom vína prístup k fondu pre katastrofy na kompenzáciu až 40 % strát, ktoré nie sú kryté poistením.



Producenti vína predbežne odhadli potenciálne ekonomické straty spôsobené mrazom na 1,5 - 2 miliardy eur, uviedol Gibelind.



Tohtoročná produkcia vína v krajine sa zatiaľ očakáva približne na úrovni 32 miliónov hektolitrov, čo by bolo menej ako v roku 2017, keď nepriaznivé počasie tiež zdecimovalo vinice a produkcia vína dosiahla zhruba 36 miliónov hektolitrov.