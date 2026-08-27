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Francúzske výrobné ceny sa v júli medzimesačne zvýšili o 1,1 %
Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil francúzsky štatistický úrad INSEE.
Autor TASR
Paríž 27. augusta (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov vo Francúzsku v júli medzimesačne vzrástli o 1,1 % po tom, ako v predošlom mesiaci podľa revidovaných údajov o 0,4 % klesli. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil francúzsky štatistický úrad INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny produktov spracovateľského priemyslu sa zvýšili o 0,7 % po júnovom poklese o 0,6 %. Spôsobil to najmä prudký rast cien koksu a rafinovaných ropných produktov, ktoré stúpli o 13,4 % po znížení o 12 % v júni. Dôvodom bolo obnovené geopolitické napätie.
Vzrástli aj výrobné ceny elektrických a elektronických zariadení, počítačov a strojov, a to o 0,3 %, a dopravných prostriedkov (0,4 %). Ceny potravín však klesli o 0,2 %. Ceny ťažby a dobývania, energie a vody vzrástli o 2,9 %.
Medziročne sa ceny francúzskych priemyselných výrobcov v júli zvýšili o 3,4 % po tom, ako v júni podľa revidovaných údajov stúpli o 2,8 %. Júlový rast bol najprudší od mája 2023.
Ceny produktov spracovateľského priemyslu sa zvýšili o 0,7 % po júnovom poklese o 0,6 %. Spôsobil to najmä prudký rast cien koksu a rafinovaných ropných produktov, ktoré stúpli o 13,4 % po znížení o 12 % v júni. Dôvodom bolo obnovené geopolitické napätie.
Vzrástli aj výrobné ceny elektrických a elektronických zariadení, počítačov a strojov, a to o 0,3 %, a dopravných prostriedkov (0,4 %). Ceny potravín však klesli o 0,2 %. Ceny ťažby a dobývania, energie a vody vzrástli o 2,9 %.
Medziročne sa ceny francúzskych priemyselných výrobcov v júli zvýšili o 3,4 % po tom, ako v júni podľa revidovaných údajov stúpli o 2,8 %. Júlový rast bol najprudší od mája 2023.