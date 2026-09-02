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Francúzske zásobníky zemného plynu sú naplnené na viac ako 70 %
Náklady na plnenie zásobníkov rastú, keďže vojna proti Iránu sa predlžuje.
Autor TASR
Paríž 2. septembra (TASR) - Francúzske zásoby zemného plynu sú pred blížiacou sa zimou na „relatívne upokojujúcej“ úrovni. Náklady na plnenie zásobníkov však rastú, keďže vojna proti Iránu sa predlžuje, uviedol v stredu francúzsky energetický regulátor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Najnovšie čísla sú relatívne upokojujúce,“ povedala pre rozhlasovú stanicu RMC šéfka francúzskeho energetického regulačného úradu (CRE) Emmanuelle Wargonová. Vláda chce, aby zásoby dosiahli do začiatku zimy 85 % kapacity a „sme naplnení na 71,3 %,“ uviedla. „Spoločnosti sa zaviazali, že ich naplnia, takže sme si celkom istí,“ dodala Wargonová o napĺňaní zásobníkov. Vojna v Iráne však podľa jej slov ceny plynu zvyšuje.
Európske štáty sa každé leto snažia zabezpečiť si zásoby plynu odvtedy, ako vojna Moskvy proti Ukrajine viedla k sankciám na dovoz plynu z Ruska, ktoré bolo dlhodobo kľúčovým dodávateľom pre kontinent. Nemecký minister zahraničných vecí v pondelok (31. 8.) uviedol, že jeho krajina sa snaží zabezpečiť si zásoby plynu na zimu dohodami s Alžírskom.
Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v stredu dosiahla 75,33 eura za megawatthodinu, čo je najviac od januára 2023.
„Najnovšie čísla sú relatívne upokojujúce,“ povedala pre rozhlasovú stanicu RMC šéfka francúzskeho energetického regulačného úradu (CRE) Emmanuelle Wargonová. Vláda chce, aby zásoby dosiahli do začiatku zimy 85 % kapacity a „sme naplnení na 71,3 %,“ uviedla. „Spoločnosti sa zaviazali, že ich naplnia, takže sme si celkom istí,“ dodala Wargonová o napĺňaní zásobníkov. Vojna v Iráne však podľa jej slov ceny plynu zvyšuje.
Európske štáty sa každé leto snažia zabezpečiť si zásoby plynu odvtedy, ako vojna Moskvy proti Ukrajine viedla k sankciám na dovoz plynu z Ruska, ktoré bolo dlhodobo kľúčovým dodávateľom pre kontinent. Nemecký minister zahraničných vecí v pondelok (31. 8.) uviedol, že jeho krajina sa snaží zabezpečiť si zásoby plynu na zimu dohodami s Alžírskom.
Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v stredu dosiahla 75,33 eura za megawatthodinu, čo je najviac od januára 2023.