Francúzskej ekonomike by nemalo hroziť tvrdé pristátie

Paríž 10. novembra (TASR) - Francúzska ekonomika by sa mala vyhnúť tvrdému pristátiu, aj keď "limitovaná a dočasná recesia" sa stále nedá vylúčiť. Povedal to guvernér francúzskej národnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Francúzska ekonomika zvláda situáciu o niečo lepšie, než sa pôvodne čakalo," povedal Villeroy vo štvrtok pre rozhlasovú stanicu Europe 1. Uviedol to deň po tom, ako francúzska centrálna banka informovala, že ekonomika by mala v poslednom kvartáli tohto roka tesne zaznamenať rast. Vychádzala z najnovšieho prieskumu medzi podnikmi, ktoré vykázali zvýšenie ekonomickej aktivity oproti októbru. To naznačuje "veľmi mierny pozitívny" rast v poslednom kvartáli. Francúzskej ekonomike sa podarilo vyhnúť poklesu už v 3. kvartáli, v ktorom zaznamenala rast o 0,2 %.



Centrálna banka uskutočnila prieskum na vzorke 8500 spoločností v období od 27. októbra do 4. novembra. Tento prieskum zároveň ukázal, že ceny hotových výrobkov spomalili tempo rastu, k čomu prispelo čiastočné zmiernenie logistických aj personálnych problémov.