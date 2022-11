Francúzskej elektrickej sieti hrozia počas zimy výpadky

Paríž 18. novembra (TASR) - Prevádzkovateľ francúzskej elektrickej siete, spoločnosť RTE, varuje pred rizikami spôsobenými pokračujúcimi výpadkami viacerých jadrových elektrární. Firmy a domácnosti možno budú musieť znížiť svoju spotrebu, aby predišli zastaveniu dodávok.



RTE vo svojom zimnom výhľade očakáva, že sieť atómových elektrární bude na začiatku budúceho roka pracovať len na 65 % svojich kapacít a produkovať okolo 40 gigawattov (GW). To je výrazne pod prognózou štátneho koncernu EDF, ktorý počíta s tým, že od 1. januára, keď dopyt tradične vrcholí, bude k dispozícii 48 gigawattov,



Až 25 z 56 reaktorov, ktoré prevádzkuje EDF vo Francúzsku, je aktuálne mimo prevádzky z dôvodu údržby alebo opráv. Koncern minulý týždeň uviedol, že v januári by malo byť v prevádzke 46 reaktorov.



RTE spustila aplikáciu a webovú stránku, na ktorej môže varovať, ak by bolo využívanie siete príliš veľké, aby mohla požiadať zákazníkov o obmedzenie spotreby, inak existuje riziko poklesu napätia a cielených obmedzení dodávok elektriny. Veľa bude podľa RTE závisieť od počasia.



Francúzska vláda už vyzýva občanov, aby znížili spotrebu elektriny.