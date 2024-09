Francúzski dodávatelia autokomponentov varujú pred stratou miest

Paríž 18. septembra (TASR) - Francúzski výrobcovia autokomponentov varujú, že sektoru hrozí v nasledujúcom období rozsiahle prepúšťanie. Dôvodom je pokles predaja áut, oslabovanie trhu s elektromobilmi a rastúca konkurencia Číny. Informovala o tom agentúra Reuters.



Jean-Louis Pech, šéf asociácie francúzskych výrobcov autokomponentov Fiev, uviedol, že v nasledujúcich rokoch hrozí tomuto odvetviu strata približne polovice pracovných miest. "Vzhľadom na aktivitu je v nasledujúcich piatich rokoch možná strata viac než polovice pracovných pozícií. Toto číslo, bohužiaľ, nie je prehnané," povedal Pech na tlačovej konferencii s tým, že "sa to môže udiať veľmi, veľmi rýchlo".



Predaj áut vo Francúzsku sa v auguste prepadol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 24,3 %. Poukázali na to na začiatku septembra údaje Plateforme de la filiére automobile (PFA), ktorá združuje podniky vo francúzskom automobilovom sektore. Vývoj v auguste sa výrazne podpísal na celkovom predaji za osem mesiacov, za ktoré predaj klesol o 0,5 %.



K poklesu predaja došlo už v júli, bol však miernejší. Dosiahol 2,26 % a neviedol k poklesu objemu predaja za celé obdobie od začiatku roka. Za január až koniec júla sa predaj áut vo Francúzsku ešte zvýšil, a to o 2,2 %.