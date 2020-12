Francúzski organizátori zrušili 54. letecký veľtrh pre koronavírus

Paríž 7. decembra (TASR) - Francúzski organizátori zrušili 54. letecký veľtrh naplánovaný na jún 2021, pretože letecký priemysel naďalej zápasí s krízou, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) uverejnil v pondelok.



Dôvodom "nevyhnutného rozhodnutia" je medzinárodná zdravotná situácia a počet návštevníkov, ktorých by takáto udalosť prilákala, píše sa vo vyhlásení SIAE.



Letecká šou, ktorá sa tradične koná na letisku Le Bourget na okraji francúzskeho hlavného mesta, je spolu s britskou Farnborough Airshow, s ktorou sa strieda každý druhý rok, najdôležitejšou udalosťou v tomto odvetví a "najväčšou výkladnou skriňou" leteckého priemyslu.



Jej zrušenie je posledným znakom hĺbky tzv. koronakrízy, ktorá zasiahla letecké spoločnosti aj výrobcov.