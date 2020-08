Francúzski pestovatelia kvetov chcú prelomiť dominantnosť Holandska

Paríž/Amsterdam 1. augusta (TASR) - Kvetinová burza v Amsterdame už ožila po uvoľnení blokád na zabránenie šírenia nového koronavírusu a znova chrlí kvety do celého sveta. Aj francúzskym spotrebiteľom predáva holandský masový kvetinársky priemysel každý deň tony kvetín. To je len jeden zo znakov dlhoročnej dominantnosti Holandska na globalizovanom trhu s kvetmi.



Ale vzhľadom na to, že pandémia koronavírusu vyvíja tlak na spotrebiteľov, aby boli "lokálnejší", francúzski pestovatelia kvetov dúfajú, že prelomia holandskú hegemóniu predajom doma vypestovaných produktov s menším vplyvom na klímu v rámci tzv. hnutia „pomalé kvety“.



Hnutie sa začalo v Spojených štátoch ako spôsob propagácie miestnej poľnohospodárskej a kvetinárskej produkcie. Jeho popularita neustále rastie, pretože podporuje miestne ekonomiky a etických výrobcov.



Čísla sa líšia, ale predstavitelia francúzskej pobočky holandského gigantu FleuraMetz odhadujú, že 70 % svetovej produkcie kvetov v súčasnosti prechádza cez Holandsko, dokonca aj tie, ktoré sa tam nepestujú.



"Predávame 30.000 rôznych odrôd," uviedol Michel Van Schie, hovorca spoločnosti Royal Flora Holland, ďalšieho holandského gigantu.



Holandská láska k pestovaniu kvetov siaha niekoľko storočí do minulosti. A dokonca spôsobila prvý pád na akciovom trhu v 17. storočí, keď špekulácie týkajúce sa cien tulipánových cibúľ spôsobili najprv ich prudký nárast a neskorší kolaps.



Dominantnosť krajiny na trhu s kvetmi sa v 50. rokoch minulého storočia zvýšila vytvorením veľkých družstiev, ktoré pomáhali s predajom. Holandsko „bolo schopné" zorganizovať sa"na trhu s kvetmi sústredením výroby a logistiky, vytvorením družstiev, ktoré umožnili uľahčenie marketingu,“ povedal Thierry Louveau, z francúzskej divízie FleuraMetz.



Navyše holandský štát stále dotuje spotrebu energie v holandských kvetinových skleníkoch.



Súčasťou úspechu Holanďanov je aj premiestnenie veľkej časti produkcie na južnú pologuľu, kde majú pestovatelia prístup k slnku a lacnejšej pracovnej sile po celý rok. Napríklad kvety z Kene sa posielajú do Holandska, odkiaľ sa distribuujú na trhy po celom svete.



Holandský priemysel vyvinul mimoriadne efektívny logistický systém. Ich nákladné autá križujú celú Európu a je ťažké mu konkurovať. Mnohí francúzski pestovatelia to preto vzdali.



„Kvety, ktoré sa pestujú vo Francúzsku, odchádzajú do Amsterdamu a vracajú sa do Francúzska,“ hovorí Benjamin Perot, jeden zo spoluzakladateľov Monsieur Marguerite, ekologického kvetinárstva.



Francúzske obchodné združenie pestovateľov kvetín Val'Hor odhaduje, že do krajiny sa dováža 85 % kvetov.



„V roku 1972 bolo vo Francúzsku 30.000 skleníkov na pestovanie kvetov, v súčasnosti ich je 3500,“ dodal.



Lokálni francúzski a ďalší európski pestovatelia dúfajú, že zvrátia tento trend a znížia uhlíkovú stopu v priemysle. Povzbudil ich silnejší spotrebiteľský dopyt po lokálnych produktoch počas pandémie ochorenia COVID-19.



Dobrou správou je, že aj po kríze stále existuje túžba kupovať francúzske, lokálne produkty a podporiť miestnych producentov, povedal pre agentúru AFP prezident Val'Hor Mikael Mercier.



Pre francúzskych pestovateľov však bude veľkou výzvou konkurovať Holanďanom v rýchlosti dodávok. Ak si napríklad kvetinár v Biarritzi na juhozápade Francúzska objedná akékoľvek kvety z Holandska, dostane ich už nasledujúci deň.



V snahe čeliť štrukturálnym nedostatkom sa vo Francúzsku, ako aj v Belgicku, Taliansku a Británii, pripravujú programy zamerané na spojenie záhradníkov s nezávislými kvetinármi a distribútormi s nízkou produkciou emisií, ktorí používajú bicykle alebo elektrické vozidlá pri rozvoze klientom.



Aj rozpad dodávateľských reťazcov spôsobený pandémiou zdôraznil túžbu po kvetoch pestovaných vo Francúzsku viac ako kedykoľvek predtým.