Francúzski producenti potravín sa obávajú dôsledkov amerických ciel

Paríž 13. júla (TASR) - Francúzski producenti potravín, najmä syrov a vína, sa obávajú následkov 30-percentných dovozných ciel, ktoré americký prezident oznámil cez víkend na tovary z Európskej únie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Clo vo výške 30 % bude mať pre francúzsky potravinársky priemysel katastrofálne dôsledky,“ povedal Jean-Francois Loiseau, predseda asociácie producentov potravín ANIA. Francois Xavier Huard, predseda združenia výrobcov mlieka a mliečnych produktov FNIL, dodal, že pre producentov mlieka a syrov je to totálny šok. „USA sú pre nás mimoriadne dôležitý trh,“ povedal.



„Je to nová situácia, na ktorú si budeme musieť zvyknúť. Nemyslím si, že je to iba dočasná záležitosť,“ povedal Huard v nedeľu pre agentúru Reuters poukazujúc na meniace sa pravidlá a zvyšujúce sa napätie vo svetovom obchode. Zároveň dodal, že francúzsky potravinársky priemysel asi bude musieť prehodnotiť stratégiu, čo sa týka trhov, na ktorých pôsobí.



Francúzsky mliekarenský sektor exportuje takmer polovicu svojej produkcie, vrátane vývozu do USA. Tie z Francúzska dovážajú najmä syry, ale aj jogurty a maslo. Uvalením ciel vo výške 30 %, ak sa táto výška od 1. augusta potvrdí, riskuje sektor stratu exportu v hodnote stoviek miliónov eur, dodal Huard, podľa ktorého francúzsky mliekarenský priemysel vyváža do USA ročne produkty za 350 miliónov eur.



Zástupcovia francúzskych producentov potravín sa obávajú, že dodatočné dovozné clá môžu zvýšiť ceny ich produktov výrazne nad možnosti amerických spotrebiteľov. „Produkty ako víno si ľudia zvyknú kupovať pre chvíle pohody. Ak máte menej peňazí, týmto výrobkom sa vyhnete,“ povedal Yannick Fialip, šéf asociácie na podporu exportu francúzskych potravín CNPA. „Naša konkurencieschopnosť klesne,“ dodal s tým, že už oslabenie dolára zvýšilo tlak na export do USA.