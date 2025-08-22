< sekcia Ekonomika
Francúzski producenti vína sa pripravujú na 15-percentné americké clo
Spojené štáty sú okrem iného napríklad najväčším trhom pre francúzske šampanské, na ktorý pripadá 10 % objemu a 15 % hodnoty vývozu.
Autor TASR
Paríž 22. augusta (TASR) - Francúzski výrobcovia vína a liehovín sa pripravujú na 15-percenté clo na svoj vývoz do Spojených štátov, ktoré sú ich kľúčovým trhom, hoci Európska komisia (EK) sľubuje, že bude naďalej bojovať za zvýhodnenú sadzbu pre tento sektor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podrobnosti o obchodnej dohode medzi EÚ a USA, ktoré boli zverejnené vo štvrtok (21. 8.) po mesiacoch rokovaní, naznačujú, že vína a liehoviny nebudú chránené pred základnou 15-percentnou sadzbou uplatňovanou na väčšinu európskeho tovaru. Vplyv ciel v spojení s nepriaznivými výmennými kurzmi by mohol znížiť ročné príjmy Francúzska z predaja vína a liehovín približne o jednu miliardu eur, uviedol v piatok Gabriel Picard, prezident Francúzskej federácie vývozcov vína a liehovín. „Naša prvá reakcia je veľmi jednoduchá: je to obrovské sklamanie,“ dodal.
Spojené štáty sú okrem iného napríklad najväčším trhom pre francúzske šampanské, na ktorý pripadá 10 % objemu a 15 % hodnoty vývozu. Výrobcovia svetoznámych šumivých vín sa obávajú, že nové dovozné clá zvýšia ceny pre amerických spotrebiteľov, čo ohrozí pracovné miesta v celom dodávateľskom reťazci, a to ako vo Francúzsku, tak aj v Spojených štátoch.
Clo prezidenta Donalda Trumpa prichádza v čase, keď sa odvetvie už teraz potýka so slabším dolárom v porovnaní s eurom a len málo iných trhov je schopných rýchlo vykompenzovať pokles predaja v USA.
