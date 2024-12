Francúzski štatistici očakávajú v 1. polroku slabý, ale stabilný rast

Paríž 18. decembra (TASR) - Francúzsko by malo v 1. polroku budúceho roka vykazovať slabý, avšak stabilný ekonomický rast. Uviedol to francúzsky štatistický úrad INSEE. Jeho údaje zverejnila agentúra Reuters.



V poslednom kvartáli tohto roka druhá najväčšia ekonomika eurozóny pravdepodobne stagnovala. Dôvodom je zvýšená aktivita v 3. kvartáli vďaka olympijským hrám v Paríži. Po ich skončení sa aktivita v ekonomike utlmila.



Za celý rok 2024 by ekonomika Francúzska mala zaznamenať rast na úrovni 1,1 %, odhaduje INSEE. To je v súlade s odhadmi vlády a rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom roku.



V 1. aj 2. kvartáli budúceho roka očakávajú štatistici rast iba o 0,2 %. Čiastočne by ekonomiku mal potiahnuť export a neskôr mierne oživenie spotrebiteľských výdavkov.



INSEE zároveň odhaduje, že miera inflácie sa na začiatku budúceho roka mierne zrýchli. Zatiaľ čo v novembri dosiahla 1,3 %, v januári počítajú štatistici so zrýchlením rastu spotrebiteľských cien na 1,5 %. Neskôr by sa však mala v dôsledku očakávaného poklesu cien elektrickej energie zmierniť a zhruba v polovici budúceho roka dosahovať okolo 1 %.