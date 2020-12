Francúzski výrobcovia automatov na predaj potravín zažívajú rozmach

Ennevelin 12. decembra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu tvrdo zasiahla podniky na celom svete. Nevyhla sa ani výrobcom a prevádzkovateľom automatov s občerstvením. Vzhľadom na to, že kancelárie sú prázdne a ľudia pracujú na diaľku, zo svojich domovov, čokoládové tyčinky v automatoch si tam nemá kto kúpiť. Francúzski výrobcovia automatov preto hľadali nové príležitosti a obrátili svoju pozornosť na farmárov.



Pre poľnohospodárov, ktorí chcú svoje produkty dodávať priamo spotrebiteľom, ponúkajú zase automaty spôsob, ako uspokojiť nový dopyt po lokálnych potravinách a rešpektovať zdravotné predpisy.



Vo Francúzsku tak pribúdajú nové predajné automaty popri diaľniciach aj pri farmách. Jedným z výrobcov, ktorí profitujú z tohto trendu, je firma Le Casier Francais. Je zaplavená objednávkami na automaty a očakáva, že jej tržby sa tento rok zdvojnásobia z minuloročných 1,2 milióna eur.



Malá firma s 22 zamestnancami so sídlom v severnom Francúzsku navrhuje a vyrába automaty vrátane chladiarenských modelov pripojených na internet.



Od zavedenia prvých blokád na zastavenie šírenia nového koronavírusu vo Francúzsku v marci prežíva podnik doslova rozmach. „Dostávame tucet žiadostí denne,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Manuel Moutier.



Nie všetky síce vedú k objednávke, ale aj tak získala jeho firma množstvo nových klientov, ako sú napríklad firemné jedálne a kaviarne, ktorým automaty umožňujú ponúkať jedlá v ktorúkoľvek hodinu.



Automat od spoločnosti Le Casier Francais so stovkou malých priečinkov stojí 40.000 - 50.000 eur. Je to veľká investícia, ktorá sa však podľa niektorých výrobcov rýchlo vráti.



Benoit Soufflet, ktorý pestuje zeleninu neďaleko mesta Lille na severe Francúzska, si nainštaloval začiatkom júla prvý automat so 60 priečinkami. „Za tri mesiace som investovaných 30.000 eur už získal späť,“ vyhlásil a uviedol, že jeho mesačné tržby z takéhoto predaja sa pohybujú od 10.000 do 15.000 eur.



„Naša farma sa nachádza pri supermarkete a veľa ľudí sa zastavilo a požiadalo o kúpu šalátu alebo zväzku reďkoviek, čo nám vnuklo nápad,“ dodal.



Soufflet predtým spolupracoval väčšinou s veľkoobchodníkmi, teraz sa však automaty podieľajú 30 až 40 % na jeho predaji. Pomohol mu aj fakt, že po vylúčení reťazca sprostredkovateľov, ako sú veľkoobchodníci a následne maloobchodníci, môže ponúkať svoje výrobky priamo spotrebiteľom za tretinu cien v supermarketoch.



„Nečakala som také tržby, funguje to lepšie ako náš obchod na farme,“ skonštatovala aj Marie Fromentová, ktorá si v blízkosti svojej farmy v Thun-Saint-Amand, dedine s 1100 obyvateľmi neďaleko hraníc s Belgickom, nainštalovala automat s 88 priečinkami. Predáva v ňom svoje mliečne výrobky a ďalšie lokálne produkty vrátane zeleniny, jablkového džúsu, vajec či oblátok.



„Počas pandémie ľudia radšej používajú automat, ako chodia do obchodu,“ uviedla.



Inštalácia automatov vo vidieckych oblastiach však nie je vždy jednoduchá. „S pripojením 4G sú niekedy problémy,“ poznamenal Mathieu Lucas, ktorý farmárči v Bailleul-le-Soc, približne hodinu jazdy severne od Paríža. Mať automat schopný akceptovať platby kartou je totiž dôležité nielen pre zákazníkov, ale aj na odradenie vandalov, ktorí hľadajú hotovosť.



Farmári musia tiež tovar v automatoch pravidelne kontrolovať a dopĺňať. "Zamestnávame človeka na plný úväzok, ktorý ich najmenej dvakrát denne kontroluje a dopĺňa. Ak sú priečinky prázdne, klienti sa nevrátia," dodal Soufflet.