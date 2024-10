Francúzski výrobcovia koňaku naliehajú na ukončenie sporov EÚ a Číny

Bordeaux/Paríž 8. októbra (TASR) - Francúzski výrobcovia koňaku v utorok vyzvali na ukončenie eskalujúceho obchodného sporu medzi Európskou úniou (EÚ) a Čínou. Upozornili, že antidumpingové opatrenia Pekingu proti dovozu brandy z EÚ ohrozujú toto odvetvie. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Čína v utorok zaviedla dočasné antidumpingové opatrenia na dovoz brandy z Únie, ktoré zasiahli značky od Hennessy po Rémy Martin, po tom, ako 27-členný blok schválil clá na elektrické vozidlá (EV) vyrobené v Číne.



Nové čínske clá na európske brandy budú mať "katastrofické" dôsledky pre jeden z popredných francúzskych exportných sektorov, uviedla v utorok lobistická skupina výrobcov koňaku BNIC vo svojom vyhlásení. "Vzhľadom na tento vývoj nás francúzske úrady nemôžu opustiť a nechať nás samých, aby sme sa vyrovnali s čínskou odvetou, ktorá s nami nemá nič spoločné," pokračuje vyhlásenie BNIC. "Apelujeme na našu vládu, aby iniciovala potrebné kroky na ukončenie tejto eskalácie, ktorej sme rukojemníkmi," dodala BNIC vo vyhlásení, ktoré podpísali aj ďalší výrobcovia a vývozcovia liehovín.



Francúzske ministerstvo obchodu v utorok uviedlo, že nič nemôže ospravedlniť nové čínske clá na európske brandy. Podľa ministerstva je tento krok odvetou za clá EÚ na elektrické vozidlá z ázijskej krajiny. Paríž zdôraznil, že opatrenia Pekingu sú "neprijateľné" a v rozpore s pravidlami medzinárodného obchodu. "Napadneme rozhodnutie Číny na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO)," dodalo ministerstvo.



Podľa správy spoločnosti Daxue Consulting Čína v roku 2022 doviezla viac brandy ako akýchkoľvek iných destilátov a väčšinu z Francúzska.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v máji poďakoval svojmu čínskemu náprotivku Si Ťin-pchingovi za to, že neuvalil clá na francúzsky koňak a daroval mu fľaše tohto drahého nápoja. EÚ však minulý týždeň dala definitívne zelenú zavedeniu dodatočných ciel až do výšky 35,3 % na elektromobily dovážané z Číny, pričom uviedla, že Peking nespravodlivo dotuje svoj domáci priemysel na úkor európskych výrobcov automobilov. Brusel vyšetruje tiež čínske dotácie na solárne panely a veterné turbíny.



Aj Peking medzitým začal vyšetrovanie dotácií EÚ na niektoré mliečne a bravčové výrobky dovážané do Číny. Hovorca čínskeho ministerstva obchodu povedal, že Peking zvažuje aj zvýšenie ciel na dovážané vozidlá s väčšími motormi, ktoré zvyčajne produkujú viac emisií. "Čína prijme všetky potrebné opatrenia, aby pevne chránila legitímne práva a záujmy čínskeho priemyslu a podnikov," dodal hovorca.