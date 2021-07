Francúzski výrobcovia šampanského žiadajú o pomoc pre nový ruský zákon

Moskva 5. júla (TASR) - Výrobcovia šampanského vo Francúzsku v pondelok požiadali o diplomatickú pomoc v súvislosti s novým ruským zákonom, podľa ktorého sa slovo „šampanské“ môže vzťahovať iba na víno vyrobené v Rusku. A svetoznámy bublinkový nápoj z francúzskeho regiónu Champagne by mal mať v Rusku označenie „šumivé víno“.



Ruskí zákonodarcovia schválili legislatívu, ktorá zakazuje použitie ruského prekladu „šampanskoje“ na dovážaných fľašiach. A v piatok (2. 7.) ju podpísal aj prezident Vladimir Putin.



Francúzski producenti pohrozili zastavením dodávok svojich produktov na ruský trh.



Francúzski výrobcovia si žiarlivo strážia kontrolované označenie pôvodu (Appellation of Controlled Origin, AoC), podľa ktorého sa môže výraz „šampanské“ požívať iba na produkty z rovnomenného francúzskeho regiónu. To však platí len v krajinách, ktoré dodržiavajú Lisabonskú dohodu, a Rusko nie je jej signatárom.



Podľa nového ruského zákona francúzski producenti môžu toto slovo stále používať vo francúzštine, ale budú musieť zároveň na fľaše dovážané do Ruska napísať v azbuke „šumivé víno“.



Producenti „pravého šampanského“ preto žiadajú francúzskych a európskych diplomatov, aby dosiahli zmenu tohto „neprijateľného zákona“, uviedol vo svojom vyhlásení výbor pre šampanské, ktorý združuje pestovateľov hrozna i výrobcov vo francúzskom regióne Champagne. Odsúdili pritom „škandalózny“ krok, ktorý „spochybňuje viac ako 20 rokov dvojstranných rozhovorov medzi Európskou úniou a Ruskom o ochrane AoC“.



Spoločnosť Moët Hennessy, ktorú vlastní luxusný konglomerát LVMH, však v nedeľu (4. 7.) uviedla, že bude dodržiavať nový ruský zákon a čoskoro obnoví vývoz svojich značiek vrátane Dom Pérignon, Moët & Chandon a Veuve Clicquot na ruský trh. Bohatí Rusi tak o svoj obľúbený nápoj zrejme neprídu.