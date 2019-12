Francúzski vývozcovia šampanského žiadajú E. Macrona o pomoc

Paríž 3. decembra (TASR) - Federácia francúzskych vývozcov vína a destilátov (FEVS) sa obrátila na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby ich ochránil pred prípadným uvalením 100-percentnej dane na francúzske produkty vrátane šampanského. Tou pohrozil Washington v súvislosti s digitálnou daňou zavedenou vo Francúzsku. Export francúzskych šumivých vín do Spojených štátov dosahuje ročne takmer 700 miliónov eur.



Boli by to ďalšie dane k 25-percentnej dani, ktorej už čelia vývozcovia tichých vín. Tí doplácajú na spor USA a Európskej únie za dotácie pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus.



Tentoraz sa jablkom sváru stala digitálna daň, ktorú Francúzsko schválilo na úrovni 3 %. Washington ju kritizuje a tvrdí, že diskriminuje americké internetové koncerny, ako sú Amazon, Google a Facebook. USA preto v pondelok (2. 12.) pohrozili, že ako odvetu môžu zaviesť clá až do výšky 100 % na francúzske tovary v hodnote 2,4 miliardy USD (2,17 miliardy eur).



"Šesť týždňov naše firmy do veľkej miery ovplyvňuje spor za Airbus. Je nevyhnutné, aby sme nepripustili ďalšie problémy," povedal šéf FEVS Antoine Laccia. Macrona vyzval, aby "prijal všetky potrebné opatrenia na národnej, bilaterálnej aj medzinárodnej úrovni, aby výrobcovia vín a šampanského neplatili vysokú cenu za ekonomické a politické rozhodnutia Francúzska".