Francúzski zákonodarcovia sa chystajú znárodniť ArcelorMittal
Paríž 28. novembra (TASR) - Dolná komora francúzskeho parlamentu vo štvrtok (27. 11.) večer hlasovala za znárodnenie najväčšieho výrobcu ocele v krajine ArcelorMittal France, hoci vláda je proti tomuto opatreniu a Senát ho pravdepodobne zamietne. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Opatrenie navrhli krajne ľavicové strany v Národnom zhromaždení a jeho cieľom je odvrátiť plány spoločnosti ArcelorMittal na znižovanie počtu pracovných miest.
Oceliarsky gigant v rámci redukcie nákladov v Európe oznámil plány, ktoré by viedli k odhadovaným stratám 270 pracovných miest vo Francúzsku.
Krajne ľavicoví poslanci uviedli, že znárodnenie je jediný spôsob, ako zachrániť spoločnosť a jej 15.000 pracovných miest vo Francúzsku. Ostatné ľavicové strany hlasovali za, krajná pravica sa zdržala hlasovania a strany, ktoré podporujú francúzsku menšinovú vládu, boli proti.
Zatiaľ čo francúzske Národné zhromaždenie je rozdelené medzi niekoľko skupín, v Senáte dominujú centristické a stredopravé strany a je takmer isté, že návrh zákona zamietne.
Minister hospodárstva Roland Lescure začiatkom týždňa v príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že hlasovanie bude „populistickou reakciou na štrukturálny problém“.
Minister priemyslu Sébastien Martin povedal, že zákon „oslabí zamestnanosť namiesto toho, aby ju chránil“. Dodal, že hrozba pre spoločnosť pochádza z prívalu ázijského dovozu, s ktorým sa treba vysporiadať na európskej úrovni.
Podľa priemyselnej organizácie World Steel vyrobila Čína v minulom roku miliardu ton ocele. To je viac ako polovica svetovej produkcie a je ďaleko pred Indiou (150 miliónov), Japonskom (84 miliónov) a Spojenými štátmi (79 miliónov).
Európa výrazne zaostáva, pričom v Nemecku sa vyrobilo 37 miliónov ton, v Taliansku 20 miliónov, v Španielsku 12 miliónov a vo Francúzsku 11 miliónov ton ocele.
