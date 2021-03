Francúzsko a EÚ sú blízko k dohode o finančnej pomoci pre Air France

Paríž 29. marca (TASR) - Francúzsko a Európska únia (EÚ) sú blízko k dohode o finančnej pomoci pre leteckú spoločnosť Air France, ktorú rovnako ako iných dopravcov tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu. Uviedol to v pondelok francúzsky minister financií Bruno Le Maire, ktorý tak potvrdil správy v médiách.



"Blížime sa k dohode. Je to otázka dní," povedal Le Maire pre rozhlasovú stanicu France Info a naznačil, že podmienkou pomoci môžu byť ústupky na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže.



"Nejde o zatváranie liniek alebo rušenie pracovných miest. Požadujú sa ústupky na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi spoločnosťou Air France a ostatnými dopravcami," dodal Le Maire bez ďalších podrobností.



Francúzsky denník Le Monde totiž v piatok (26. 3.) napísal, že vláda v Paríži a Brusel sú blízko k dohode o podmienkach záchrany Air France. Podľa novín by sa francúzsky letecký dopravca mal výmenou za schválenie pomoci vzdať menšieho počtu vzletových a pristávacích intervalov, tzv. slotov, ako pôvodne požadovala Európska komisia.



Skupina Air France-KLM vykázala za minulý rok čistú stratu 7,1 miliardy eur po zavedení cestovných obmedzení v snahe zabrániť šíreniu pandémie.



Skupina získala 10,4 miliardy eur vo forme pôžičiek a záruk od Francúzska a Holandska a rokuje o štátom podporovanej rekapitalizácii, pričom regulačné úrady EÚ od nej požadujú, aby sa vzdala niektorých slotov, najmä na letiskách Paríž-Orly a Amsterdam-Schiphol.