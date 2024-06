Francúzsko a Írsko môžu vyvážať hovädzie mäso do Kórey

Brusel 13. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že sa EÚ podarilo odstrániť obchodné bariéry pri vývoze francúzskeho a írskeho hovädzieho mäsa do Kórejskej republiky.



V praxi to znamená, že francúzski a írski producenti hovädzieho mäsa budú môcť opäť vyvážať hovädzie mäso do Kórejskej republiky. Stane sa tak na základe úsilia EK vyrokovať odstránenie doterajších obmedzení na dovoz hovädzieho mäsa z EÚ. Podpredseda EK zodpovedný za obchod Valdis Dombrovskis pracovne navštívil Soul v novembri 2023 a počas rokovaní s ministrami a poslancami parlamentu nastolil otázku odstránenia obmedzení na dovoz hovädzieho mäsa z EÚ.



Kórejská republika, ktorá je jedným z najväčších dovozných trhov pre hovädzie mäso na svete, nakoniec oficiálne otvorila prístup na svoj domáci trh pre hovädzie mäso z Francúzska a Írska.



Komisia spresnila, že odstránenie tejto obchodnej bariéry podčiarkuje zároveň úsilie o rastúcu spoluprácu medzi EÚ a Kórejskou republikou s cieľom zaistiť bezpečnosť a kvalitu obchodovaných potravinárskych výrobkov. Exekutíva EÚ očakáva, že aj ďalšie členské štáty čoskoro dostanú možnosť vyvážať hovädzie mäso do Kórejskej republiky.



V roku 2001 bol kórejský trh uzavretý pre dovoz z 15 členských štátov EÚ z dôvodu prepuknutia bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE). Po rozsiahlych diskusiách s Európskou komisiou Kórejská republika v roku 2019 otvorila svoj trh pre hovädzie mäso z Dánska a Holandska. O päť rokov neskôr sa exportné možnosti rozšírili aj na hovädzie mäso z Francúzska a Írska.



EÚ je hlavným čistým vývozcom hovädzieho mäsa. V roku 2023 vyviezla 1,05 milióna ton hovädzieho mäsa a doviezla 289.000 ton tejto komodity.