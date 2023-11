Francúzsko a Nemecko budú rokovať o nových fiškálnych pravidlách EÚ

Brusel 9. novembra (TASR) - Francúzsko a Nemecko budú koncom tohto mesiaca rokovať o tom, aké prísne by mali byť nové fiškálne a dlhové pravidlá Európskej únie (EÚ), aby sa do konca roka vytvoril základ pre paneurópsku dohodu. Oznámili to vo štvrtok ministri financií oboch krajín. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rozhovory sú súčasťou revízie fiškálnych pravidiel bloku, ktoré finančné trhy pozorne sledujú. Pravidlá boli pozastavené po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020, ale majú byť obnovené od roku 2024. Vlády EÚ ich chcú aktualizovať skôr, ako začnú opäť platiť.



"Francúzsko-nemecká iniciatíva by mohla viesť k vzájomnému porozumeniu medzi všetkými členskými štátmi EÚ," povedal nemecký minister financií Christian Lindner. Zopakoval tak široko rozšírený názor, že akonáhle dve najväčšie ekonomiky bloku dosiahnu dohodu, prijmú ju aj ostatné.



Lindner pred stretnutím ministrov financií EÚ povedal, že francúzsky náprotivok Bruno Le Maire ho navštívi neskôr v novembri, aby prediskutoval "úroveň ambícií".



Pravidlá Paktu stability a rastu obmedzujú rozpočtové deficity na 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a dlh na 60 % HDP. V prípade prekročenia týchto limitov hrozia členským štátom disciplinárne opatrenia.



Mnohé európske vlády však v súčasnosti vysoko prekračujú tieto limity a zároveň musia investovať do boja proti zmene klímy.



Európska komisia (EK) pôvodne navrhla, že bude akceptovať akýkoľvek pokles dlhu počas štyroch rokov. Nemecko však trvá na minimálnych ročných sumách nazývaných referenčné hodnoty, ktoré by boli rovnaké pre všetkých. Presadzuje tiež nové pravidlá, podľa ktorých by sa vlády mali zamerať na rozpočtové deficity pod 3 % HDP, čím sa vytvorí rezerva na neočakávané udalosti.



Le Maire poznamenal, že ministri EÚ chcú dohodu o nových pravidlách do konca roka.



"EÚ potrebuje tieto nové pravidlá. Tie staré sú zastarané. Potrebujeme financovať naše investície, aby sme zaručili finančnú stabilitu EÚ," vyhlásil a potvrdil, že čoskoro navštívi Lindnera v Berlíne.