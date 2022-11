Francúzsko a Nemecko sú odhodlané nájsť cestu k dohodám

Paríž 24. novembra (TASR) - Francúzsko a Nemecko sú odhodlané zlepšiť svoje vzťahy a "pohnúť sa ďalej". Vyhlásil to vo štvrtok francúzsky minister financií Bruno Le Maire pred rokovaním s nemeckým náprotivkom Christianom Lindnerom v Paríži po období napätia medzi dvoma najväčšími ekonomikami Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Berlín aj Paríž sú absolútne odhodlaní posilniť svoj vzťah," povedal Le Maire. "Každý deň pracujeme na tom, aby sme vydláždili cestu k spoločnému základu pre dohody, aby sme sa mohli pohnúť vpred, pretože nie je iná možnosť, ako ísť ďalej," dodal.



Francúzsko-nemecké vzťahy sa nedávno naštrbili pre rozdielne názory od energetickej politiky po obranu a opatrenia proti inflácii, čo prinútilo Le Maireho, aby minulý mesiac vyzval na "reset" vzťahov.



Lindner na tlačovej konferencii pred rokovaním zase poukázal na to, že "ekonomická stabilita a rast sú kľúčové pre zabezpečenie udržateľných verejných financií".



"Nie je na výber medzi stabilitou a rastom. Pre udržateľné verejné financie potrebujete oboje," povedal Lindner a dodal, že Berlín a Paríž si vymenia názory na návrhy Európskej komisie na revíziu Paktu stability a rastu EÚ - rozpočtových pravidiel bloku.



"Myslím si, že naším cieľom musí byť nájsť francúzsko-nemecký pohľad na túto výzvu," povedal Lindner.



Lindner je tretím vysokopostaveným nemeckým ministrom, ktorý tento týždeň navštívil Paríž v rámci snahy o nápravu vzťahov pred stretnutím francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktoré sa očakáva v januári. Pôvodne sa vraj malo konať minulý mesiac.



Francúzska premiérka Elisabeth Borneová sa má so Scholzom stretnúť v piatok (25. 11.) v Berlíne.