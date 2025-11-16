< sekcia Ekonomika
Francúzsko a Španielsko navrhujú mimoriadne zdanenie prémiových letov
Francúzsky vyslanec pre klímu Faraco poznamenal, že solidárne dane, sú v súlade s duchom Parížskej klimatickej dohody o obmedzení globálneho otepľovania.
Autor TASR
Belém 16. novembra (TASR) - Francúzsko a Španielsko spolu s ďalšími siedmimi štátmi presadzujú na svetovej konferencii OSN o klíme (COP30) v Brazílii zavedenie mimoriadnej dane na letenky v biznis triede a lety súkromnými lietadlami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Ten, kto viac znečisťuje, mal by aj viac prispievať,“ uviedla v nedeľu španielska veľvyslankyňa v Brazílii Maria del Mar Fernandez-Palaciosová. „Daň z prémiových leteckých cestujúcich môže priniesť miliardy na klimatickú odolnosť, adaptáciu a udržateľný rozvoj,“ dodala. Francúzsky vyslanec pre klímu Benoit Faraco poznamenal, že solidárne dane, ako napríklad dane z luxusných letov, sú v súlade s duchom Parížskej klimatickej dohody o obmedzení globálneho otepľovania. Všetky krajiny zúčastnené na konferencii vyzval, aby sa k tejto iniciatíve pripojili.
Lietanie je zďaleka najškodlivejším spôsobom cestovania pre klímu. Podľa údajov iniciatívy Premium Flyers Solidarity Coalition, ktoré cituje agentúra DPA, len jedno percento svetovej populácie zodpovedá za viac ako polovicu emisií skleníkových plynov z komerčnej leteckej dopravy. Zároveň výrazne vrástol počet tzv. prémiových leteckých ciest, pričom emisie zo súkromnej leteckej dopravy sa v rokoch 2019 až 2023 zvýšili o 46 %.
„Ten, kto viac znečisťuje, mal by aj viac prispievať,“ uviedla v nedeľu španielska veľvyslankyňa v Brazílii Maria del Mar Fernandez-Palaciosová. „Daň z prémiových leteckých cestujúcich môže priniesť miliardy na klimatickú odolnosť, adaptáciu a udržateľný rozvoj,“ dodala. Francúzsky vyslanec pre klímu Benoit Faraco poznamenal, že solidárne dane, ako napríklad dane z luxusných letov, sú v súlade s duchom Parížskej klimatickej dohody o obmedzení globálneho otepľovania. Všetky krajiny zúčastnené na konferencii vyzval, aby sa k tejto iniciatíve pripojili.
Lietanie je zďaleka najškodlivejším spôsobom cestovania pre klímu. Podľa údajov iniciatívy Premium Flyers Solidarity Coalition, ktoré cituje agentúra DPA, len jedno percento svetovej populácie zodpovedá za viac ako polovicu emisií skleníkových plynov z komerčnej leteckej dopravy. Zároveň výrazne vrástol počet tzv. prémiových leteckých ciest, pričom emisie zo súkromnej leteckej dopravy sa v rokoch 2019 až 2023 zvýšili o 46 %.