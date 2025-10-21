< sekcia Ekonomika
Francúzsko a Španielsko odmietajú ústup od zákazu spaľovacích motorov
Autor TASR
Berlín 21. októbra (TASR) - Francúzsko a Španielsko podporili plánované vyradenie spaľovacích motorov v Európskej únii (EÚ) od roku 2035. V spoločnom dokumente obe krajiny varujú pred ústupom od tohto cieľa a zdôrazňujú, že rozhodnutie EÚ nesmie byť spochybňované. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Budúcnosť európskeho automobilového priemyslu bude elektrická,“ uvádza sa v dokumente, ktorý získala v utorok agentúra DPA. Európska komisia (EK) po tlaku zo strany automobilového priemyslu oznámila, že plánuje ešte v tomto roku prehodnotiť príslušné nariadenie. Paríž a Madrid zdôrazňujú, že od roku 2023 sa do elektrifikácie európskeho automobilového priemyslu investovali miliardy eur a tento strategický smer sa musí zachovať.
Francúzsko a Španielsko veria, že nadchádzajúca revízia potvrdí súčasné ciele v oblasti znižovania emisií oxidu uhličitého (CO2). Revízia by v žiadnom prípade nemala spochybniť cieľ nulových emisií výfukových plynov do roku 2035, uvádza sa v dokumente.
Francúzsko a Španielsko sa zároveň vyslovujú za určité zmiernenie pravidiel, ktoré by malo byť prísne viazané na výrobu v Európe. Navrhujú zaviesť takzvané superkredity pre vozidlá s vysokým podielom európskej pridanej hodnoty, čo by tiež prispelo k zníženiu emisií. Či by vďaka tomu malo byť možné predávať nové vozidlá so spaľovacím motorom aj po roku 2035, napríklad prostredníctvom započítania dodatočne ušetrených emisií, predbežne nebolo jasné, uviedla agentúra DPA.
