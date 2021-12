Francúzsko a Taliansko požadujú reformu fiškálnych pravidiel EÚ

Brusel/Paríž/Rím 23. decembra (TASR) - Francúzsko a Taliansko požadujú reformu fiškálnych pravidiel Európskej únie (EÚ), aby umožnili vyššie pôžičky a investície. Takisto si podľa nich zaslúži dôkladnú diskusiu myšlienka permanentnej emisie spoločných dlhopisov, čo zrejme narazí na odpor zo strany Nemecka a ďalších fiškálne striedmejších krajín.



Taliansky premiér Mario Draghi a francúzsky prezident Emmanuel Macron napísali v spoločnom príspevku pre denník Financial Times, že fond obnovy EÚ v objeme 800 miliárd eur, na ktorého financovanie Brusel prvýkrát emitoval spoločný dlh, je úspechom a mohol by sa stať vzorom pre budúcnosť.



"Nové návrhy si zaslúžia dôkladnú diskusiu bez prímesi ideológie, pričom cieľom je, aby lepšie slúžili záujmom EÚ ako celku," napísali lídri Talianska a Francúzska s odkazom na štúdiu štyroch ekonómov, z ktorých jeden je poradcom Macrona a ďalší Draghiho.



"Potrebujeme väčší priestor na manévrovanie a dostatok kľúčových výdavkov pre budúcnosť a zabezpečenie našej suverenity," uviedli Macron a Draghi. "Fiškálne pravidlá by mali uprednostňovať dlh na financovanie takýto investícií, ktoré nepopierateľne podporia prosperitu budúcich generácií a dlhodobý rast, keďže takéto verejné výdavky v skutočnosti z dlhodobého hľadiska prispievajú k udržateľnosti dlhu."



Podľa zdroja blízkeho francúzskemu kabinetu bolo cieľom príspevku dať impulz pre spoločnú diskusiu lídrov EÚ.