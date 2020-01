Francúzsko a USA budú riešiť globálnu digitálnu daň

Davos 23. januára (TASR) - Francúzsko a USA sa vo štvrtok dohodli, že budú spoločne pracovať na zmene globálnych daňových pravidiel, aby zodpovedali digitálnej ére, povedal to francúzsky minister financií Bruno Le Maire.



Už v stredu (22. 1.) ohlásil Le Maire dočasné prímerie medzi Parížom a Washingtonom v spore týkajúcom sa francúzskej dane na veľké internetové koncerny. Le Maire sa vo štvrtok v Davose na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) druhý deň po sebe stretol s americkým ministrom financií Stevenom Mnuchinom. Dohodli sa, že Francúzsko a USA sa budú snažiť, aby sa ešte tento rok dosiahla dohoda na globálnej úrovni týkajúca sa minimálnej firemnej dane.



Le Maire spoločne s Mnuchinom spísali pre prvú zmenu medzinárodných daňových pravidiel od 20. rokov minulého storočia sériu návrhov, ktoré dostane 137 vlád, keď sa začne o tejto téme na budúci týždeň diskutovať v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.



"Dnes ráno sme s americkým ministrom financií a generálnym tajomníkom OECD dlho diskutovali a som rád, že vám môžem oznámiť, že Francúzsko a USA dospeli k dohode, ktorá poskytuje základ pre prácu na digitálnej dani v rámci OECD," povedal Le Maire v Davose. "Je to dobrá správa, pretože znižuje riziko amerických sankcií a poskytuje šancu na medzinárodné riešenie problému digitálnej dane," doplnil.



Šéf OECD Ángel Gurría dúfa, že rámcový návrh digitálnej dane by mohol byť hotový do júla. "Nemáme žiaden plán B, musíme to urobiť," vysvetlil.



Veľkí európski hráči, ako Francúzsko a Nemecko, pôvodne dúfali, že návrh nového režimu zdaňovania digitálnych firiem bude v rámci diskusií na úrovni OECD načrtnutý už v januári alebo februári. Prácu v rámci OECD však zastavili v decembri USA, ktoré vyhlásili, že akýkoľvek nový systém má byť pre firmy dobrovoľný.



Le Maire po štvrtkovom stretnutí s Mnuchinom povedal, že americký návrh týkajúci sa dobrovoľnosti nového systému zdaňovania už nie je na stole.