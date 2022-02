Francúzsko bude musieť po voľbách prehodnotiť znižovanie deficitu

Paríž 16. februára (TASR) - Budúca francúzska vláda bude musieť po aprílových prezidentských voľbách prehodnotiť súčasné plány na zníženie rozpočtového deficitu, aby zabezpečila, že krajina nebude ďalej zaostávať za ostatnými európskymi štátmi. Vyhlásil to v stredu úrad pre verejný audit.



Vláda prezidenta Emmanuela Macrona v súčasnosti plánuje znížiť rozpočtový deficit verejného sektora pod povolený strop Európskej únie (EÚ) na úrovni 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2027 z odhadovaných 5 % HDP v tomto roku.



Necelé dva mesiace pred prezidentskými voľbami však Dvor audítorov (Cour des Comptes) kritizoval tieto plány vlády. Uviedol, že Francúzsko tak riskuje prehlbovanie rozdielov v rámci eurozóny, najmä v porovnaní s fiškálne konzervatívnejšími krajinami, ako je Nemecko.



„Nasledujúci návrh zákona o rozpočte, ktorý má byť predložený na jeseň 2022 po jarných voľbách, by mal prehodnotiť ambície verejných financií, najmä pokiaľ ide o ekonomickú a zdravotnú situáciu a plány našich európskych partnerov,“ uviedol Dvor audítorov.



Táto výzva nasleduje po varovaní Medzinárodného menového fondu, ktorý minulý mesiac upozornil Francúzsko, že by malo od budúceho roka pritiahnuť uzdu verejným financiám ráznejšie, ako má v pláne.



Audítorský úrad vyzval tiež na tvrdú dávku „realizmu“ a revíziu plánov na znižovanie deficitu po voľbách, ktoré podľa prieskumov pravdepodobne vyhrá Macron.