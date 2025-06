Francúzsko bude najväčším investorom satelitného operátora Eutelsat

Paríž 19. júna (TASR) - Francúzsky štát sa stane najväčším investorom európskeho satelitného operátora Eutelsat, konkurenta Starlinku. Povedie navýšenie kapitálu spolu so súkromnými akcionármi, uviedla vo štvrtok spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podiel vlády v Paríži v spoločnosti Eutelsat sa tak zvýši na necelých 30 % z 13 %, v rámci dohody, ktorá má byť dokončená v závere tohto roka. Celkovo majú investori vložiť do spoločnosti 1,35 miliardy eur.



Oznámenie prichádza v čase, keď sa konkurencia v sektore satelitnej komunikácie zvyšuje. Dominantným hráčom je stále Starlink amerického miliardára Elona Muska, ale niektoré vlády majú záujem o vlastné riešenia.



„Preteky pokračujú. Preto musíme teraz zaujať stanovisko a teraz investovať. Inak bude celý trh obsadený a Francúzsko a Európa budú v budúcnosti závisieť od iných mocností,“ povedal agentúre AFP úrad prezidenta Emmanuela Macrona.



Eutelsat, ktorý sa môže pochváliť viac ako 600 satelitmi od zlúčenia s britskou firmou OneWeb v roku 2023, je po Starlinku druhým najväčším prevádzkovateľom satelitov na nízkej obežnej dráhe Zeme (LEO). To z neho robí jasného kandidáta na európskeho šampióna.



Spoločnosť presadzuje nové vládne kontrakty. Na najväčšom svetovom leteckom veľtrhu, ktorý sa tento týždeň koná v Le Bourget pri Paríži, podpísala desaťročnú zmluvu v hodnote miliardy eur o poskytovaní vojenskej komunikácie pre francúzske ozbrojené sily.



Pri májovej prezentácii svojich kvartálnych výsledkov Eutelsat uviedol, že aktívne rokuje s vládami v Európe aj mimo nej.



Navýšenie kapitálu by malo spoločnosti Eutelsat umožniť pokračovať v obnove satelitov.



Hlavnými akcionármi sú okrem Francúzska lodný gigant CMA CGM, indický telekomunikačný operátor Bharti Airtel a investičný fond FSP, ktorý vlastní sedem francúzskych poisťovacích spoločností.



Dvojstupňový plán zahŕňa „rezervované“ navýšenie kapitálu otvorené len pre štyroch menovaných investorov, pričom druhé kolo bude otvorené pre iných investorov.



„Prebiehajú diskusie s ďalšími investormi vrátane britskej vlády, ktorá by sa mohla v pravý čas pripojiť k navýšeniu kapitálu,“ uviedol Eutelsat.



Navýšenie kapitálu predstavuje kľúčový krok v strategickom a finančnom pláne Eutelsatu. Umožní mu realizáciu jeho strategickej vízie, dodala spoločnosť.