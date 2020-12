Beaune: Francúzsko bude proti dohode, ktorá by obetovala jeho rybárov

Paríž 8. decembra (TASR) - Rokovania medzi Britániou a Európskou úniou (EÚ) o obchodnej dohode po brexite sú komplikované a Francúzsko bude proti akejkoľvek zmluve, ktorá by „obetovala“ jeho rybárov. Vyhlásil to v utorok francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune.



„Pokiaľ ide o rybolov, nie je dôvod poddávať sa tlaku Británie. Môžeme vynaložiť určité úsilie, ale obetovať rybolov a rybárov nie,“ povedal Beaune pre rádio RMC a zopakoval, že Francúzsko vetuje akúkoľvek dohodu, ktorú bude považovať za zlú.



Od januára, keď Británia vystúpila z EÚ, sa obom stranám nedarí dosiahnuť dohodu o obchode a navzájom sa vyzývajú na ústupky skôr, ako sa 31. decembra skončí prechodné obdobie a Británia opustí aj jednotný trh a colnú úniu bloku.



Vysokopostavený vládny zdroj z Británie v pondelok (7. 12.) naznačil, že pravdepodobnosť, že k dohode nedôjde, je veľká.



„Nechcem si pripustiť neúspech (rozhovorov). Myslím si, že máme ešte niekoľko dní na rokovania,“ odpovedal Beaune na otázku, či ešte existuje šanca na dosiahnutie dohody.



Britský premiér Boris Johnson odcestuje tento týždeň do Bruselu na stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v snahe dosiahnuť dohodu. Londýn to oznámil po tom, ako 90-minútový telefonický hovor oboch lídrov v pondelok nepriniesol prelom.



V spoločnom vyhlásení uviedli, že podmienky na dokončenie dohody stále nie sú vzhľadom na pretrvávajúce značné rozdiely v troch sporných bodoch: rybolove, spravodlivej hospodárskej súťaži a mechanizme riešenia sporov.



„Požiadali sme našich hlavných vyjednávačov a ich tímy, aby pripravili prehľad zostávajúcich rozdielov, o ktorých sa bude diskutovať na stretnutí v Bruseli v najbližších dňoch,“ uviedli obaja lídri.



Podľa redaktorky BBC Laury Kuenssbergovej najpravdepodobnejšími dátumami ich stretnutia sú streda (9. 12.) alebo piatok (11. 12.).



Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier a jeho britský náprotivok David Frost sa po minulotýždňových intenzívnych rozhovoroch stretnú opäť v utorok, aby vypracovali zoznam pretrvávajúcich rozdielov.