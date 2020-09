Francúzsko by malo zabrániť zatvoreniu závodu Bridgestone

Paríž 20. septembra (TASR) - Francúzsko by malo investovať do továrne na výrobu pneumatík značky Bridgestone ohrozenej zatvorením. Povedal to Xavier Bertrand, guvernér regiónu Hauts-de-France a vyzývateľ prezidenta Emmanuela Macrona v prezidentských voľbách v roku 2022.



Bertrand tak zvýšil tlak na francúzsku vládu, aby zabránila zatvoreniu fabriky, ktorú ohrozuje pokles dôvery v dôsledku pandémie. Bridgestone totiž v stredu 16. septembra ohlásil, že plánuje zatvoriť fabriku vo francúzskom Bethune, ktorá zamestnáva 863 ľudí v regióne spadajúceho do Bertrandovej kompetencie.



Podľa informácií agentúry Reuters Bertrand vo svojej výzve naráža na taliansky precedens z roku 2013, keď Rím investoval do fabriky Bridgestone, aby zabránil jej zatvoreniu a ochránil 60 % pracovných miest.