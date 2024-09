Francúzsko by mohlo znížiť deficit na limit EÚ do piatich rokov

Paríž 25. septembra (TASR) - Nie je reálne, aby Francúzsko do troch rokov znížilo svoj deficit na 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ale pri správnom postupe by sa to mohlo podariť do piatich rokov. Uviedol to v stredu guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Tri roky nie sú reálne, nie ekonomicky či s ohľadom na hospodársky rast. Ale urobiť to za päť rokov je možné," povedal pre France 2 TV Villeroy, ktorý je tiež členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky.



Začiatkom tohto týždňa francúzsky minister financií Antoine Armand vyhlásil, že rozpočtový deficit krajiny je jedným z najhorších za polstoročie. Vláda v súčasnosti očakáva rozpočtový deficit za rok 2024 na úrovni 5,1 % HDP, čo je viac než povolený limit Európskej únie vo výške 3 %.



Premiér Michel Barnier naznačil, že je otvorený zvyšovaniu daní bohatým a niektorým veľkým korporáciám, keďže krajina sa snaží skonsolidovať verejné financie. Očakávajú sa aj škrty vo výdavkoch, ktoré Villeroy podporil.



Jednou z prvých prekážok novej francúzskej vlády bude presadiť návrh rozpočtu na rok 2025 v parlamente. Predčasné parlamentné voľby pred viac ako dvomi mesiacmi nepriniesli totiž jasného víťaza. Žiadna skupina v parlamente nezískala absolútnu väčšinu a žiadnej strane sa nepodarilo s partnermi dosiahnuť dohodu o väčšine, ktorá by bola schopná vládnuť.