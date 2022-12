Francúzsko by sa malo vyhnúť výpadkom elektrickej energie

Paríž 28. decembra (TASR) - Francúzsko by minimálne do polovice januára nemalo mať problém s dodávkami elektrickej energie. Uviedla to v stredu šéfka francúzskeho regulačného úradu CRE Emmanuelle Wargonová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Aj keď je potrebné zostať ostražitý, keďže teploty môžu výrazne klesnúť, energetickej situácii v krajine nemalou mierou pomáha fakt, že firmy a domácnosti vypočuli výzvy vlády a znížili energetickú spotrebu, povedala Wargonová v rozhovore pre stanicu Inter Radio. Podľa údajov prevádzkovateľa francúzskej elektrickej siete RTE spotreba elektriny klesla za posledné štyri týždne v porovnaní s priemerom za rovnaké obdobie z rokov 2014 - 2019 o 8,7 %.



"Výzvy na obmedzenie spotreby boli skutočne vypočuté. Aj naďalej sme ostražití pre prípad, že teploty klesnú, avšak minimálne do polovice januára k problémom nedôjde," dodala šéfka CRE.



Francúzska vláda si dala za cieľ znížiť energetickú spotrebu aj na ďalšie obdobie, nielen počas tejto zimy. Do konca roka 2024 plánuje zredukovať spotrebu energií v porovnaní s rokom 2019 o 10 %.