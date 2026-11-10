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Francúzsko by sa podľa centrálnej banky malo vyhnúť recesii
Odhad centrálnej banky tak naznačuje, že francúzska ekonomika by sa mala vyhnúť technickej recesii, ku ktorej dochádza v prípade medzikvartálneho poklesu dva štvrťroky po sebe.
Autor TASR
Paríž 10. novembra (TASR) - Francúzsko by sa v poslednom štvrťroku tohto roka malo vyhnúť recesii. Uviedla to francúzska centrálna banka s tým, že predstavitelia firiem očakávajú v novembri ďalšie zvýšenie aktivity. Informovala o tom agentúra Reuters.
Druhá najväčšia ekonomika eurozóny by mala vo 4. kvartáli zaznamenať „mierne tempo rastu“, uviedla centrálna banka v pravidelnej mesačnej prognóze. Na porovnanie v 3. štvrťroku vykázala ekonomika medzikvartálny pokles o 0,1 %. Odhad centrálnej banky tak naznačuje, že francúzska ekonomika by sa mala vyhnúť technickej recesii, ku ktorej dochádza v prípade medzikvartálneho poklesu dva štvrťroky po sebe.
Banka nezverejnila konkrétny odhad rastu na tento štvrťrok s tým, že na presnejšie odhady je v súčasnej situácii priskoro. Poukázala najmä na neisté následky rozsiahlych protestov vo Francúzsku, ktoré sa začali v polovici septembra a postupne prerástli do pouličných násilností. Navyše, nie je isté ani to, ako sa bude vyvíjať situácia na medzinárodných trhoch po doplňujúcich voľbách do amerického Kongresu, po ktorých demokrati ovládli Snemovňu reprezentantov aj Senát.
Centrálna banka však počíta s tým, že k poklesu ekonomiky by dôjsť nemalo, keďže prieskum medzi firmami ukázal, že aj počas októbra sa ich aktivita zvýšila, najmä v priemysle. Výrobný sektor podporili zvýšené výdavky štátu na obranu a výstavba dátových centier. Rast aktivity však vykázali aj podniky v oblasti služieb.
Navyše, manažmenty firiem uviedli, že v novembri očakávajú zrýchlenie rastu priemyselnej produkcie, pričom aktivita sa zotavila v automobilovom sektore a vo farmaceutickej oblasti. Očakáva sa pokračovanie rastu aj v oblasti služieb, aj keď v miernejšom tempe.
Druhá najväčšia ekonomika eurozóny by mala vo 4. kvartáli zaznamenať „mierne tempo rastu“, uviedla centrálna banka v pravidelnej mesačnej prognóze. Na porovnanie v 3. štvrťroku vykázala ekonomika medzikvartálny pokles o 0,1 %. Odhad centrálnej banky tak naznačuje, že francúzska ekonomika by sa mala vyhnúť technickej recesii, ku ktorej dochádza v prípade medzikvartálneho poklesu dva štvrťroky po sebe.
Banka nezverejnila konkrétny odhad rastu na tento štvrťrok s tým, že na presnejšie odhady je v súčasnej situácii priskoro. Poukázala najmä na neisté následky rozsiahlych protestov vo Francúzsku, ktoré sa začali v polovici septembra a postupne prerástli do pouličných násilností. Navyše, nie je isté ani to, ako sa bude vyvíjať situácia na medzinárodných trhoch po doplňujúcich voľbách do amerického Kongresu, po ktorých demokrati ovládli Snemovňu reprezentantov aj Senát.
Centrálna banka však počíta s tým, že k poklesu ekonomiky by dôjsť nemalo, keďže prieskum medzi firmami ukázal, že aj počas októbra sa ich aktivita zvýšila, najmä v priemysle. Výrobný sektor podporili zvýšené výdavky štátu na obranu a výstavba dátových centier. Rast aktivity však vykázali aj podniky v oblasti služieb.
Navyše, manažmenty firiem uviedli, že v novembri očakávajú zrýchlenie rastu priemyselnej produkcie, pričom aktivita sa zotavila v automobilovom sektore a vo farmaceutickej oblasti. Očakáva sa pokračovanie rastu aj v oblasti služieb, aj keď v miernejšom tempe.