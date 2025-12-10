< sekcia Ekonomika
Francúzsko by vo 4. kvartáli malo vykázať mierny rast
Uviedla to v najnovšom odhade francúzska centrálna banka.
Autor TASR
Paríž 10. decembra (TASR) - Francúzska ekonomika by mala v poslednom štvrťroku tohto roka zaznamenať mierny rast, napriek problémom na domácej politickej scéne. Uviedla to v najnovšom odhade francúzska centrálna banka. Aj keď očakávané tempo rastu bude slabšie než v prípade vývoja ekonomiky v 3. štvrťroku, mohlo by zabezpečiť, že ekonomika dosiahne, prípadne prekoná vládny odhad tohtoročného rastu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Banque de France predpokladá, že vo 4. kvartáli vzrastie hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska medzikvartálne o 0,2 %, k čomu by mala prispieť najmä priemyselná aktivita. Na porovnanie, v 3. štvrťroku dosiahol rast 0,5 %. Aj keď tempo rastu by malo byť druhé najslabšie zo štyroch kvartálov tohto roka (v 1. štvrťroku vzrástla ekonomika o 0,1 % a v 2. štvrťroku o 0,3 %), malo by to stačiť na minimálne potvrdenie vládou odhadovaného tohtoročného rastu na úrovni 0,8 %. Nie je vylúčené ani jeho prekonanie.
Banka v pravidelnej mesačnej správe, v ktorej urobila prieskum na vzorke zhruba 8500 predstaviteľov firiem, poukázala najmä na priemyselnú aktivitu. Tá v novembri prekonala dlhodobý priemer už šiesty mesiac v rade. Prieskum medzi predstaviteľmi firiem uskutočnila centrálna banka v období od 26. novembra do 3. decembra.
V rámci prognózy na december firmy očakávajú, že rast aktivity v priemysle bude pokračovať, aj keď podľa všetkého slabším tempom. V prípade služieb a stavebnej aktivity však počítajú do veľkej miery so stagnáciou.
Banque de France predpokladá, že vo 4. kvartáli vzrastie hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska medzikvartálne o 0,2 %, k čomu by mala prispieť najmä priemyselná aktivita. Na porovnanie, v 3. štvrťroku dosiahol rast 0,5 %. Aj keď tempo rastu by malo byť druhé najslabšie zo štyroch kvartálov tohto roka (v 1. štvrťroku vzrástla ekonomika o 0,1 % a v 2. štvrťroku o 0,3 %), malo by to stačiť na minimálne potvrdenie vládou odhadovaného tohtoročného rastu na úrovni 0,8 %. Nie je vylúčené ani jeho prekonanie.
Banka v pravidelnej mesačnej správe, v ktorej urobila prieskum na vzorke zhruba 8500 predstaviteľov firiem, poukázala najmä na priemyselnú aktivitu. Tá v novembri prekonala dlhodobý priemer už šiesty mesiac v rade. Prieskum medzi predstaviteľmi firiem uskutočnila centrálna banka v období od 26. novembra do 3. decembra.
V rámci prognózy na december firmy očakávajú, že rast aktivity v priemysle bude pokračovať, aj keď podľa všetkého slabším tempom. V prípade služieb a stavebnej aktivity však počítajú do veľkej miery so stagnáciou.