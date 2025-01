Francúzsko čelí najväčšiemu prepadu exportu pšenice za vyše 20 rokov

Paríž 27. januára (TASR) - Francúzsko očakáva v tejto sezóne najslabší export pšenice za viac než 20 rokov. Dôvodom je nižší dopyt zo strany Číny, spory s Alžírskom a strata veľkej časti trhu v prospech krajín ako Rusko a Ukrajina. Informovala o tom agentúra Reuters.



Štátna agentúra FranceAgriMer zverejnila tento mesiac najnovšiu prognózu, v rámci ktorej naďalej predpokladá, že počas tohtoročnej sezóny 2024/2025 (júl 2024 - jún 2025) vyvezie mimo krajín Európskej únie 3,5 milióna ton mäkkej pšenice. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať pokles vývozu o dve tretiny a najnižší export od začiatku tohto storočia.



Niektorí obchodníci na trhu sú však ešte pesimistickejší. Za 1. polrok sezóny 2024/2025 vyviezlo Francúzsko iba jeden milión ton pšenice, navyše, aj nakládka v januári bola slabá. "Bude zázrak, ak sa dostaneme aspoň na 3 milióny ton," povedal jeden z obchodníkov.



Úrody pšenice vo Francúzsku klesajú a očakáva sa, že doterajšiu šiestu priečku v rebríčku najväčších exportérov pšenice čoskoro Francúzom zoberie Argentína. Navyše, ešte viac sa zvýši priepasť medzi Francúzskom a najväčšími exportérmi ako Rusko, Austrália, Kanada a USA.



Situáciu francúzskych farmárov výrazne skomplikovalo nepriaznivé počasie, keď dlhotrvajúce dažde viedli k najnižšej úrode mäkkej pšenice v krajine od 80. rokov minulého storočia. Navyše, aj kvalita bola v dôsledku daždivého počasia nižšia. K tomu sa pridala tvrdá konkurencia zo strany štátov východnej Európy na čele s Ruskom, ktorému sa napriek sankciám v obchode s touto komoditou stále darí.



Ďalším problémom je pokles dopytu po francúzskej pšenici zo strany Číny a Alžírska, pričom severoafrická krajina je jedným z najväčších dovozcov pšenice na svete. V minulých rokoch vyvážalo Francúzsko do Číny a Alžírska milióny ton pšenice. V súčasnej sezóne však do Číny zatiaľ nevyviezlo nič a do Alžírska poslalo iba jeden náklad.



V súvislosti s Alžírskom obchodníci poukázali na dôsledky diplomatického sporu po tom, ako Paríž vlani uznal suverenitu Maroka nad Západnou Saharou. V reakcii na to alžírska obilná agentúra OAIC od októbra minulého roka potichu vylúčila francúzsku pšenicu a firmy z tendrov. "Čo sa týka Alžírska, je to kompletný blackout," povedal predseda výboru FranceAgriMer pre obilie Benoit Pietrement.



Avšak aj v Maroku sa predaj francúzskej pšenice znížil, a to viac než o polovicu. Z tohto trhu ju vytláča Rusko, ktoré podľa marockej obilnej asociácie ponúka väčšie objemy komodity. Čína, ďalší kľúčový trh, sa zasa viac zamerala na dodávky pšenice z Austrálie. Výsledkom je, že spoločnosť Senalia, ktorá prevádzkuje najväčší francúzsky terminál na export obilia v meste Rouen, musela počas tejto sezóny časť zamestnancov prepustiť.



Niektorí obchodníci dúfajú počas sezóny v obrat a aspoň splnenie odhadu FranceAgriMer, ďalšia časť však pochybuje, keďže ani dodávky na trh krajín EÚ výpadky na trhoch mimo únie nevykompenzujú. V tejto súvislosti poukazujú na lacnú ukrajinskú pšenicu, ktorá prekonala francúzsku na niektorých trhoch, ako je napríklad Španielsko.