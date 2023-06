Francúzsko chce, aby Tesla postavila ďalšiu gigafactory na jeho území

Paríž 14. júna (TASR) - Francúzska vláda chce, aby americký výrobca elektrických vozidiel Tesla postavil svoju ďalšiu gigafactory na území Francúzska. Uviedol to francúzsky minister pre digitálnu transformáciu a telekomunikácie Jean-Noël Barrot, krátko pred ďalším stretnutím francúzskeho prezidenta so šéfom Tesly Elonom Muskom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Bolo by skvelé, ak by ďalší závod Tesly bol vo Francúzsku. Investovali sme veľké množstvo úsilia a energie do realizácie takéhoto projektu," povedal Barrot v rozhovore pre americkú spravodajskú stanicu CNBC, pričom dodal, že sa budú usilovať presvedčiť Muska, že Francúzsko je najvhodnejšie na umiestnenie ďalšej gigafactory v Európe.



Prezident Emmanuel Macron v stredu uviedol, že s Muskom sa plánuje stretnúť v piatok 16. júna. Od predchádzajúceho stretnutia tak uplynie iba mesiac. Musk rokoval s Macronom a francúzskym ministrom financií Brunom Le Maireom 15. mája, pričom vtedy povedal, že "je presvedčený, že Tesla v budúcnosti uskutoční vo Francúzsku významnú investíciu". Bližšie informácie však neuviedol.



Francúzsko sa už v minulosti usilovalo presvedčiť Muska, aby aj prvú gigafactory postavila Tesla na jeho území. Šéf Tesly si však nakoniec vybral pre túto investíciu Nemecko.